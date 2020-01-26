 راشد بن حميد النعيمي يترشح لرئاسة اتحاد الكرة الإماراتي – إرم نيوز‬‎

راشد بن حميد النعيمي يترشح لرئاسة اتحاد الكرة الإماراتي

راشد بن حميد النعيمي يترشح لرئاسة اتحاد الكرة الإماراتي

المصدر: فريق التحرير

تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة الإماراتي، قبل 24 ساعة من إغلاق باب الترشح لهذا المنصب.

وتولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئاسة اللجنة المؤقتة التي تولت قيادة الاتحاد، بعد استقالة مروان بن غليطة.

وقالت قناة ”الشارقة الرياضية“، إن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الكرة بالإمارات، ترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وأشارت ”الشارقة“ إلى أنه من المنتظر أن يفوز النعيمي برئاسة اتحاد الكرة الإماراتي بالتزكية لعدم تقدم أي شخص للترشح للمنصب.

يذكر أن الدورة الانتخابية المقبلة لاتحاد الكرة الإماراتي ستجرى انتخاباتها 12 مارس المقبل.

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