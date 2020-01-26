راشد بن حميد النعيمي يترشح لرئاسة اتحاد الكرة الإماراتي

تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة الإماراتي، قبل 24 ساعة من إغلاق باب الترشح لهذا المنصب.

وتولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئاسة اللجنة المؤقتة التي تولت قيادة الاتحاد، بعد استقالة مروان بن غليطة.

وقالت قناة ”الشارقة الرياضية“، إن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الكرة بالإمارات، ترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وأشارت ”الشارقة“ إلى أنه من المنتظر أن يفوز النعيمي برئاسة اتحاد الكرة الإماراتي بالتزكية لعدم تقدم أي شخص للترشح للمنصب.

الشيخ راشد بن حميد النعيمي يتقدم بترشحه لرئاسة اتحاد الكرة الإماراتي للفترة انتخابية 2020-2024 ومن المتوقع فوز سموه بالتزكية لعدم وجود مرشحين آخرين pic.twitter.com/lwXnPpwLvE — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) January 26, 2020

يذكر أن الدورة الانتخابية المقبلة لاتحاد الكرة الإماراتي ستجرى انتخاباتها 12 مارس المقبل.