الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيسًا للجنة المؤقتة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم

تولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وجاء راشد بن حميد النعيمي رئيسًا مؤقتًا لاتحاد الإمارات لكرة القدم خلفًا لمروان بن غليطة المستقيل مع مجلس إدارة الاتحاد اليوم الخميس

وتقدم مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باستقالته وأعضاء مجلس الإدارة إلى الجهات المعنية.

وجاءت استقالة بن غليطة بعد يوم واحد فقط من الاستغناء عن خدمات بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، عقب الخروج من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج ”خليجي 24“.

وأصدر المجلس بيانًا قدم من خلاله الشكر لمارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض.

وأشار المجلس في بيانه المقتضب إلى أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولّى تدريب المنتخب الإماراتي خلال الأيام المقبلة.

ولم يقدم المنتخب الإماراتي المستوى المأمول منه في بطولة كأس الخليج التي تقام في الدوحة، بعد الخروج من مرحلة المجموعات.

واحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط فقط من الفوز على اليمن 3-0 ثم الخسارة أمام العراق 2-0، وأمام قطر 4-2.

ويحتل منتخب الإمارات حاليًا المركز الرابع في مجموعته بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023 برصيد 6 نقاط من 4 مباريات ”فاز 2 وخسر 2“.