عقب التتويج بكأس الخليج العربي.. شاهد رد فعل يورتشيتش مدرب النصر تجاه رئيس النادي (فيديو)

قام كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي النصر الإماراتي بتقبيل رأس عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس شركة كرة القدم بالنصر، عقب تتويج العميد بلقب كأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي دبي.

والتقطت كاميرا المباراة قيام يورتشيتش بتقبيل رأس عبد الرحمن أبو الشوارب خلال مراسم توزيع الميداليات واستلام كأس البطولة.

وقال الإعلامي عدنان حمد مقدم برنامج ”المنصة“ على فضائية ”دبي الرياضية“ إن هذا التصرف يعتبر غير مألوف على الأجانب.

وأوضح: ”هذه لقطة غريبة على الثقافة الغربية، ولكن هذا التصرف بمثابة اعتراف بمجهود عبد الرحمن أبو الشوارب مع الفريق“.

وتولى الكرواتي يورتشيتش تدريب النصر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلفا للبرازيلي كايو زاناردي بعد انطلاقة سيئة للموسم.

#عدنان_حمد معلقا على لقطة #كرونوسلاف يوريشتيش مدرب #النصر مع سعادة عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس شركة كرة القدم: لقطة غريبة على الثقافة الغربية #المنصة#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/cKG4a6JCiQ — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 17, 2020

وتوج النصر بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي بعد فوزه 2-1 على شباب الأهلي دبي، حامل اللقب ومتصدر دوري المحترفين، في المباراة النهائية على استاد زعبيل اليوم الجمعة.

وأحرز الإسباني ألفارو نيجريدو قائد النصر هدف التقدم لفريقه بعد ست ثوان من البداية بعدما تلقى تمريرة طويلة بعد ركلة البداية جعلته في وضع انفراد، ليسدد الكرة بين ساقي ماجد ناصر حارس وقائد شباب الأهلي.

وأدرك يوسف جابر التعادل لشباب الأهلي سريعا بضربة رأس قوية من يوسف جابر؛ إثر تمريرة عرضية من فيدريكو كارتابيا في الدقيقة 13.

ونجح أنطونيو كارفاليو ”توزي“ في إعادة النصر للمقدمة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عندما وصلته الكرة إثر إبعاد خاطئ من دفاع شباب الأهلي.

وحافظ أحمد شامبيه حارس النصر على فوز فريقه باللقب عندما تصدى لعدة محاولات لإدراك التعادل في الشوط الثاني، أبرزها تسديدة من إسماعيل الحمادي قبل النهاية بدقيقتين.