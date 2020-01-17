النصر الإماراتي يتوج بلقب كأس الخليج العربي بفوز ملحمي على شباب الأهلي دبي (فيديو)

توج نادي النصر الإماراتي بلقب كأس الخليج العربي للمحترفين، بعد تغلبه على شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة على استاد الوصل في زعبيل.

تقدم ”العميد“ عن طريق الإسباني نيجريدو بهدف هو الأسرع في تاريخ نهائي البطولة بعد مرور 7 ثوانٍ.

وأدرك يوسف جابر التعادل في الدقيقة 13 من رأسية قوية.

وفي الشوط الثاني استعاد النصر تفوقه بإحراز البرتغالي توزي الهدف الثاني.