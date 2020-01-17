النصر الإماراتي يتوج بلقب كأس الخليج العربي بفوز ملحمي على شباب الأهلي دبي (فيديو)

توج نادي النصر الإماراتي بلقب كأس الخليج العربي للمحترفين، بعد تغلبه على شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة على استاد الوصل في زعبيل.
تقدم ”العميد“ عن طريق الإسباني نيجريدو بهدف هو الأسرع في تاريخ نهائي البطولة بعد مرور 7 ثوانٍ.
وأدرك يوسف جابر التعادل في الدقيقة 13 من رأسية قوية.
وفي الشوط الثاني استعاد النصر تفوقه بإحراز البرتغالي توزي الهدف الثاني.
أسرع هدف في تاريخ النهائي!#نيجريدو يفتتح التسجيل في الثواني الأولى من المباراة#النصر_شباب_الأهلي #كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/jXziomkwlZ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 17, 2020
#شباب_الأهلي يعود سريعاً..
من رأسية متقنة #يوسف_جابر يسجل هدف التعادل في مرمى #النصر#النصر_شباب_الأهلي #كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Q2w9aLjunV
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 17, 2020
#النصر يتقدم من جديد..#توزي يتابع الكرة ويسجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى #شباب_الأهلي#النصر_شباب_الأهلي #كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/6YfR8Mvus4
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 17, 2020