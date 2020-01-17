نقل التونسي محمد الصغير للمستشفى خلال مباراة التعاون والعروبة بدوري الدرجة الأولى الإماراتي (شاهد)

نقل محمد علي حارس العروبة، واللاعبان عبد الله حسن ومحمد الصغير مهاجم التعاون إلى مستشفى صقر برأس الخيمة لتلقي العلاج إثر الاحتكاك القوي قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولى الإماراتي.

وأظهرت لقطات تعرض الثلاثي لإصابات بليغة إثر الاحتكاك القوي بينهم.

سيارة الإسعاف تنقل التونسي محمد الصغير مهاجم #التعاون الجديد بعد تعرضه لإصابة بليغة أثناء مباراة #العروبة في دوري الدرجة الأولى pic.twitter.com/APGQZLoswe — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) January 17, 2020

وتفتتح الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم بثلاث مباريات مهمة، الأول دبا الحصن الثاني (17 نقطة من 7 مباريات) ودبا الفجيرة الثالث (16 نقطة من 8 مباريات)، والثاني البطائح الرابع (12 نقطة من 7 مباريات) مع الإمارات المتصدر (18 نقطة من 8 مباريات).

فيما يستقبل التعاون العاشر (نقطة واحدة) العروبة التاسع (5 نقاط).