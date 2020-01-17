كل ما تريد معرفته عن مباراة شباب الأهلي دبي والنصر في نهائي كأس الخليج العربي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي التي تجمع بين النصر وشباب الأهلي دبي.

ويبحث الفريقان عن حصد اللقب بعد مشوار طويل ومميز، وتشهد المباراة على صراع كروي مثير بين الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي دبي والكرواتي كورنسلاف يوريشتش مدرب النصر.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات على ملعب ”زعبيل“ بنادي الوصل.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

مشوار الفريقين

بدأ الفريقان مشوار البطولة بعد الوقوع في المجموعة الأولى، وصعد شباب الأهلي وصيفا برصيد 11 نقطة واحتل النصر المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

التقى الفريقان في كأس الخليج العربي 9 مرات من قبل.. ???? فاز كل منهما 4 مرات وتعادلا مرة ”في نصف نهائي الموسم الماضي“ وتفوق شباب الأهلي بركلات الترجيح.. ???? سجّل شباب الأهلي 13 هدفاً مقابل 12 هدفاً للنصر.. ⚽️ الكفّة متوازنة!????????#نهائي_كأس_الخليج_العربي #كن_على_قدر_التحدي pic.twitter.com/feD5XOeC5M — #دوري_الخليج_العربي ???????? (@AGLeague) January 17, 2020

وفي مرحلة المجموعات، فاز شباب الأهلي دبي على الجزيرة والنصر واتحاد كلباء وخسر أمام الظفرة وتعادل مع خورفكان والعين.. وواجه الوصل في دور الـ8 وفاز بنتيجة 5/1، ثم تخطى الجزيرة في نصف النهائي بضربات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

وخاض شباب الأهلي دبي في البطولة قبل اللقاء النهائي 8 مباريات فاز في 4 لقاءات وخسر مرة وحيدة وتعادل 3 مرات، وسجل الفرسان 16 هدفا واستقبلوا 7 أهداف.. ويعد هداف الفريق في البطولة اللاعب المولدوفي هنريكي لوفانور برصيد 3 أهداف.

ولعب النصر 6 مباريات بمرحلة المجموعات وفاز في لقاءين وتعادل مرتين وتلقى هزيمتين، وتغلب على الظفرة واتحاد كلباء وخسر أمام شباب الأهلي دبي والعين وتعادل مع الجزيرة وخورفكان.. وأطاح بالفجيرة بهدف نظيف في دور الـ8، كما تغلب على العين بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد التعادل بهدف لكل منهما.

وخاض النصر 8 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل مثلها وخسر مرتين.. وسجل العميد 8 أهداف واستقبل 6 أهداف، ويعد هداف الفريق بالبطولة الإسباني ألفارو نيغريدو برصيد هدفين.

ماذا يقول التاريخ؟

يبحث شباب الأهلي دبي عن اللقب الخامس له في بطولة كأس الخليج العربي وهو الفريق الأكثر تتويجا برصيد 4 مرات والفائز بالنسخة الماضية.

وفاز النصر بلقب كأس الخليج العربي مرة وحيدة عام 2015.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 24 ديسمبر الماضي في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة وفاز شباب الأهلي دبي بنتيجة 2/1، ويتقابل الفريقان لأول مرة في المباراة النهائية لبطولة الكأس.

أروابارينا والاحتفاظ بالكأس

يبحث فريق شباب الأهلي دبي عن الاحتفاظ ببطولة كأس الخليج العربي بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، خاصة أن الفريق يقدم موسما مميزا وينافس بقوة لاستعادة لقب الدوري.

وأكد أروابارينا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن الفريق يملك الطموح للفوز بالكأس وسيواجه منافسا ليس سهلا والحظوظ متساوية بين الفريقين للفوز باللقب.

ويخوض أروابارينا خامس مباراة نهائية له في الإمارات، بعدما قاد شباب الأهلي دبي للتأهل لنهائي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة الموسم الماضي ونهائي السوبر الإماراتي، بجانب نجاحه السابق مع الوصل ووصوله لنهائي كأس رئيس الدولة أمام العين العام 2018.

وتكتمل صفوف شباب الأهلي دبي بعد تعافي المهاجم المولدوفي هنريكي لوفانور بجانب قيد اللاعب الإسباني بيدرو كوندي على حساب السويسري دافيد مارياني.

ويعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلة تضم الحارس ماجد ناصر، وأمامه رباعي الدفاع عبدالعزيز هيكل ومحمد مرزوق ومحمد جابر ووليد عباس، بينما يقود خط الوسط وليد حسين وسعود عبدالرازق مع ظهور الصاعد أحمد عبدالله جميل، ويقود الهجوم هنريكي لوفانور والبرازيلي ليوناردو وأحمد خليل.

النصر.. وطموح اللقب

يطمع فريق النصر في تحقيق اللقب وكسر غياب البطولات منذ موسم 2014/2015 وخاصة أن العميد يقدم عروضا مميزة مع المدرب كورنسلاف يوريشتش.

وأكد كورنسلاف في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه جاهز لأي مواجهة في الإمارات والمباراة النهائية لن تكون سهلة لكن النصر جاهز للمنافسة والعمل على حصد اللقب.

ويعاني النصر غياب لاعبه محمود خميس للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، ويعتمد النصر على تشكيلته التي تضم الحارس أحمد شامبيه، وأمامه رباعي الدفاع محمد علي عايض والبرازيلي جوبلار ليما وجاسم يعقوب والصاعد حسين مهدي، بينما يقود خط الوسط مهند خميس وعبدالله موسى وصانع الألعاب البرتغالي أنتوني توزي، مع مثلث الهجوم الهولندي براندلي كيواس وطارق الحمادي والإسباني ألفارو نيغريدو.

وأكد طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، أن المباراة ستكون صعبة للغاية بين الفريقين خاصة أنها في الدور النهائي وتتسم اللقاءات النهائية دائما بالحذر الدفاعي.

وأشار إلى أن وجود عدد من المواهب في تشكيلة الفريقين يفرض أداء مميزا على رأسهم ليوناردو مهاجم شباب الأهلي دبي وبراندلي كيواس لاعب النصر بجانب الهدافين لوفانور ونيغريدو.