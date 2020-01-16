منتخب الإمارات يتعادل مع الأردن ويتأهلان لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

تأهل منتخبا الإمارات والأردن إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، التي تقام في تايلاند، الخميس.

وتعادل منتخب الإمارات 1/1 مع الأردن، ليرتفع رصيد كل منهما إلى 5 نقاط، في حين كانت الصدارة للإمارات.

وأنهى منتخب الإمارات الشوط الأول من مباراته مع الأردن بالتفوق 1/0، سجله زايد عبدالله العامري في الدقيقة 41، بعد ضربة ركنية، وجاء هدف صالح الشهري في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من محمد البريك.

وتعادل منتخب الإمارات سلبيا في الجولة الأولى مع فيتنام، قبل أن يتغلب 2/0 على كوريا الشمالية، ويتعادل اليوم مع الأردن 1/1، في حين تغلب المنتخب الأردني 2/1 على كوريا الشمالية في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع فيتنام.

وفي ربع النهائي يلعب منتخب الإمارات مع أوزبكستان، يوم الأحد، في حين يلعب منتخب الأردن مع كوريا الجنوبية في اليوم ذاته.

وتأهلت 4 منتخبات عربية إلى ربع النهائي، وهي: الإمارات والأردن والسعودية وسوريا.

هدف زايد العامري في مرمى الاردن في الشوط الاول pic.twitter.com/iBTHbaAAe2 — Action Goals (@GoalsAction) January 16, 2020