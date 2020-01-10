 النصر يطيح بالعين ويواجه شباب الأهلي دبي بنهائي كأس الخليج العربي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

النصر يطيح بالعين ويواجه شباب الأهلي دبي بنهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

النصر يطيح بالعين ويواجه شباب الأهلي دبي بنهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ودّع فريق العين، منافسات كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه النصر في المربع الذهبي للبطولة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 1-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ونجح العين في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف بالنيران الصديقة عبر محمود خميس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26.

ومع حلول الدقيقة 82 أدرك النصر التعادل عن طريق البرتغالي أنطونيو توزي، لتنتهي المواجهة بالتعادل ويتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها النصر لصالحه بنتيجة 4-1.

وبذلك، يواجه النصر في النهائي نظيره شباب الأهلي دبي الذي فاز في وقت سابق، اليوم، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

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