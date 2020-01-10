النصر يطيح بالعين ويواجه شباب الأهلي دبي بنهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

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يواجه النصر في النهائي نظيره شباب الأهلي دبي الذي فاز في وقت سابق اليوم بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما.