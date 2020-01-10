النصر يطيح بالعين ويواجه شباب الأهلي دبي بنهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

ودّع فريق العين، منافسات كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه النصر في المربع الذهبي للبطولة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 1-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
ونجح العين في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف بالنيران الصديقة عبر محمود خميس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26.
ومع حلول الدقيقة 82 أدرك النصر التعادل عن طريق البرتغالي أنطونيو توزي، لتنتهي المواجهة بالتعادل ويتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها النصر لصالحه بنتيجة 4-1.
وبذلك، يواجه النصر في النهائي نظيره شباب الأهلي دبي الذي فاز في وقت سابق، اليوم، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما.
#النصر يلحق بـ #شباب_الأهلي في النهائي بفوزه على #العين بركلات الترجيح بعد نهاية شوطي المباراة بالتعادل 1-1.. #العين_النصر #كأس_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/gmL1fNgioF
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2020
#العين يتقدم على #النصر بهدف اللاعب بندر الأحبابي #كأس_الخليج_العربي #الملعب #العين_النصر pic.twitter.com/uzanW8LBhe
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 10, 2020
#النصر يتعادل..#نيجريدو يمرر برأسه و #كارفاليو يسجل في مرمى #العين #العين_النصر #كأس_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/mko4ERTaI3
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2020