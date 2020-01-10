هدف مباراة العين والنصر: 1/0 للزعيم (فيديو)

تقدم بندر الأحبابي لاعب نادي العين الإماراتي بهدف في شباك النصر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بنصف النهائي من كأس الخليج العربي.

وأحرز الأحبابي هدفه في الدقيقة 28 من رأسية قوية.

صعد العين متصدرا ترتيب المجموعة الأولى في البطولة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، وتخطى عقبة الشارقة بنتيجة 2/1 في دور الـ8 للبطولة، وتأهل النصر محتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، وتخطى عقبة الفجيرة بهدف نظيف في دور الـ8 للبطولة.

وفاز العين بلقب كأس الخليج العربي العام 2009 وحصد النصر مرة وحيدة باللقب العام 2015، ولم يفز النصر في آخر 4 مواجهات على حساب العين.