هدف مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي: 1/0 للفرسان (فيديو)

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يتطلع الفريقان لتحقيق الفوز للتأهل لنهائي الكأس، في مباراة قوية وحافلة بالندية والإثارة؛ للحصول على تذكرة نهائي كأس الإمارات.