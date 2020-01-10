هدف مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي: 1/0 للفرسان (فيديو)

تقدم محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي دبي بهدف في شباك الجزيرة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور نصف نهائي كأس الخليج العربي على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.
وأحرز مرزوق هدفه في الدقيقة 30 من انفراد بمرمى الجزيرة.
#شباب_الاهلي يتقدم على #الجزيرة بهدف اللاعب محمد مرزوق #كأس_الخليج_العربي #الملعب #الجزيرة_شباب_الاهلي pic.twitter.com/2qjtOExiOm
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 10, 2020
ويتطلع الفريقان لتحقيق الفوز للتأهل لنهائي الكأس، في مباراة قوية وحافلة بالندية والإثارة؛ للحصول على تذكرة نهائي كأس الإمارات.
تأهل الجزيرة عبر المجموعة الأولى بعدما حصد 7 نقاط من 6 مباريات، ثم أطاح بالوحدة برباعية نظيفة في دور الـ8.
وصعد شباب الأهلي دبي عبر نفس المجموعة محتلا المركز الثاني برصيد 11 نقطة ثم تخطى عقبة الوصل بنتيجة 5/1 في دور الـ8.
ويحمل شباب الأهلي دبي لقب البطولة وحصل عليها 4 مرات، بينما فاز الجزيرة باللقب مرة وحيدة العام 2010.
ولم يفز الجزيرة على شباب أهلي دبي في آخر 4 مواجهات بين الفريقين، وانتهى آخر لقاء بالتعادل دون أهداف، يوم 3 أكتوبر الماضي بالدوري.