كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي

يخوض نادي الجزيرة مباراة صعبة ومرتقبة أمام منافسه شباب الأهلي دبي، مساء اليوم الجمعة، في دور نصف نهائي كأس الخليج العربي على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ويتطلع الفريقان لتحقيق الفوز للتأهل لنهائي الكأس، في مباراة قوية وحافلة بالندية والإثارة؛ للحصول على تذكرة نهائي كأس الإمارات.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:15 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الحامد، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

مشوار الفريقين

تأهل الجزيرة عبر المجموعة الأولى بعدما حصد 7 نقاط من 6 مباريات، ثم أطاح بالوحدة برباعية نظيفة في دور الـ8.

وصعد شباب الأهلي دبي عبر نفس المجموعة محتلا المركز الثاني برصيد 11 نقطة ثم تخطى عقبة الوصل بنتيجة 5/1 في دور الـ8.

ويحمل شباب الأهلي دبي لقب البطولة وحصل عليها 4 مرات، بينما فاز الجزيرة باللقب مرة وحيدة العام 2010.

ولم يفز الجزيرة على شباب أهلي دبي في آخر 4 مواجهات بين الفريقين، وانتهى آخر لقاء بالتعادل دون أهداف، يوم 3 أكتوبر الماضي بالدوري.

الجزيرة.. وطموح اللقب

يملك نادي الجزيرة طموح التتويج باللقب وحصد البطولة الغائبة في مواجهة حامل اللقب.

ورغم طموح الجزيرة إلا أن صاحب الأرض يواجه مشكلة كبيرة في ظل غياب بعض عناصر الفريق التي انضمت لمنتخب 23 عاما، وهم: عبدالله رمضان وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وزايد العامري وعبدالرحمن العامري.

وانتقد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة في ظل ارتباطات المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما، موضحا أن اللقاء سيكون صعبا لأن شباب الأهلي دبي فريق منظم دفاعيا.

ويعتمد الجزيرة على تشكيلته التي تضم الحارس عادل أبوبكر وأمامه رباعي الدفاع محمد فوزي وفارس جمعة والصربي ميلوس كوسانوفيتش وسالم راشد، بينما يقود خط الوسط الجنوب أفريقي ثيولاني سيريرو وعامر عبدالرحمن وأمامهما عمر عبدالرحمن عموري.

ويراهن كايزر على مثلث الهجوم الذي يضم علي مبخوت القناص القدير والبرازيلي الموهوب ماركوس كينو والمغربي مراد باتنا؛ من أجل هز شباك فرسان دبي.

شباب الأهلي دبي.. وجماعية أروابارينا

يبحث شباب الأهلي عن الحفاظ على لقبه، ويواجه محطة في غاية الصعوبة أمام الجزيرة في عقر داره بعد تحسن نتائج الجزيرة في الفترة الأخيرة وانتصاراته المميزة في بطولة الدوري.

وتبدو صفوف شباب الأهلي دبي شبه مكتملة عدا غياب الثلاثي الصاعد خلفان النوبي وعيد خميس ومحمد جمعة ”بيليه“، وتوقع المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي مباراة صعبة وقوية أمام الجزيرة، مؤكدا أن اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

ويعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلة تضم الحارس ماجد ناصر وأمامه رباعي الدفاع عبدالعزيز هيكل ومحمد جابر ومحمد مرزوق ووليد عباس، بينما يقود خط الوسط السويسري دافيد مارياني كصانع لعب مميز، وخلفه ثنائي الارتكاز عبدالله النقبي ووليد حسين.

ويقود خط الهجوم المثلث المميز بوجود البرازيلي ليوناردو دا سيلفا والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا وأحمد خليل اللاعب المخضرم الذي يقود هجوم الفرسان.

وقال أحمد عبدالحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“: إن مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي ستكون صعبة على الفريقين، موضحا أن شباب الأهلي دبي الأقوى تنظيميا وتكتيكيا ويلعب بشكل مميز دفاعيا.

وأوضح أن الجزيرة سيتأثر بغياب بعض اللاعبين مثل عبدالله رمضان وزايد العامري، مؤكدا أن شباب الأهلي دبي لديه أوراق هجومية مميزة ويملك السرعات والجماعية، ولكن الجزيرة لديه أيضا الموهبة متمثلة في عموري وكينو وباتنا.