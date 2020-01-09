تقارير.. الجزيرة الإماراتي وبوكا جونيورز يزاحمان النادي الأهلي السعودي على إيفر بانيغا

أشارت تقارير إعلامية أرجنتينية إلى أن خوان رومان ريكيلمي نائب رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني يسعى بشدة للتعاقد مع مواطنه إيفر بانيغا لاعب إشبيلية، رغم اهتمام الجزيرة الإماراتي والأهلي السعودي بالدولي الأرجنتيني.

وقال ريكيلمي لمحطة ”راديو كونتيننتال“ الأرجنتينية إنه اتصل بلاعب إشبيلية لتقديم عرض له للعودة للأرجنتين واللعب لبوكا جونيورز.

وسافر ريكيلمي إلى إسبانيا الشهر الماضي لإقناع بانيغا بالعودة إلى بوكا جونيورز، وأكد له أن الجماهير تنتظره.

لم ينجح ريكيلمي في إقناع الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 31 عاما في العودة من حيث بدأ، بينما يسعى ناديا الجزيرة الإماراتي والأهلي السعودي لضم اللاعب الذي شارك في كأس العالم الأخيرة مع الأرجنتين في روسيا 2018.

وينتهي عقد بانيغا بنهاية الموسم الحالي ويمكن أن يتفاوض حاليا مع أي ناد يريده، حيث يريد مواصلة مسيرته بعيدا عن الأرجنتين لكن إشبيلية سيبيعه حال تلقيه عرضا خليجيا جيدا.

وفي حال انتقاله للجزيرة أو الأهلي، سيكون قد بدأ أول تجربة له بعيدا عن أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وخاض بانيغا نهائيات كأس العالم 2018 مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في روسيا حينما خرج الفريق من دور الـ16 أمام فرنسا في مباراة ممتعة انتهت بفوز أبطال العالم 4/3.

وشارك بانيغا في 21 مباراة مع إشبيلية الموسم الحالي، سجل فيها هدفين وصنع 7، علما أنه أكمل 216 مباراة مع النادي الأندلسي، سجل فيها 27 هدفا وصنع 33، في حين شارك في 185 مباراة مع فالنسيا، وسجل له 11 هدفا وصنع 30، مقابل المشاركة في 33 مباراة مع إنتر ميلان سجل فيها 6 أهداف وصنع 7.