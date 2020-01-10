كل ما تريد معرفته عن مباراة العين ضد النصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي

يخوض نادي العين اختبارا مهما وصعبا أمام النصر في مباراة من العيار الثقيل في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي.

ويحل النصر ضيفا على العين في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في صراع مثير على ملعب ”هزاع بن زايد“ على تذكرة التأهل للدور النهائي لبطولة كأس الإمارات.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة العين والنصر في كأس الإمارات:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:45 الجمعة بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فهد عبدالرحمن، ودبي الرياضية بصوت المعلق عبدالله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبدالرحمن.

مشوار الفريقين

صعد العين متصدرا ترتيب المجموعة الأولى في البطولة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، وتخطى عقبة الشارقة بنتيجة 2/1 في دور الـ8 للبطولة، وتأهل النصر محتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، وتخطى عقبة الفجيرة بهدف نظيف في دور الـ8 للبطولة.

وفاز العين بلقب كأس الخليج العربي العام 2009 وحصد النصر مرة وحيدة باللقب العام 2015، ولم يفز النصر في آخر 4 مواجهات على حساب العين.

العين.. واختبار إيمانويل

يخوض نادي العين اختبارا صعبا مع مدربه الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي تولى المهمة بعد ولاية مؤقتة للمدرب العراقي غازي فهد، وأكد المدرب في حديثه قبل اللقاء، أنه ليس لديه أي وقت لغير العمل، موضحا أنه لا يشغل باله بأي غيابات عن الفريق وينتظر دعم الجماهير.

وأوضح بيدرو إيمانويل في تصريحاته أيضا أن فريقه يضم في صفوفه لاعبين رائعين والجماهير لديها الشغف الكبير لكرة القدم وتتمنى تحقيق نتيجة طيبة وإيجابية.

ويغيب عن العين لاعب الوسط يحيى نادر ومحمد شاكر وعلي عيد وفلاح وليد المنضمين لتشكيلة المنتخب الأولمبي، ويعتمد العين على تشكيلة تضم الحارس خالد عيسى وأمامه الرباعي إسماعيل أحمد، ومهند العنزي وسعيد جمعة ومحمد فايز للدفاع.

ويقود خط الوسط الياباني شيوتاني تسوكاسا ومحمد عبدالرحمن وبندر الأحبابي ويقود الهجوم الجزائري عبدالرحمن مزيان والبرازيلي كايو والتوغولي لابا كودجو.

النصر والتحدي الصعب

يأمل النصر تحقيق الفوز على حساب العين والتأهل للمباراة النهائية خاصة أن النصر لديه طموحات كبيرة لاستعادة اللقب.

ويغيب عن النصر الحارس أحمد شامبيه وطارق أحمد وسعيد سويدان وجاسم يعقوب، وأكد المدرب الكرواتي كرونسلاف يوفتشيتتش المدير الفني لفريق النصر قبل اللقاء أنه واثق تماما في قدرات فريقه وإمكانية حصد تذكرة التأهل للدور النهائي على حساب العين.

وأشار المدرب الكرواتي إلى أن النصر جاهز تماما للمواجهة ويبحث عن التأهل ويدرك جيدا أهمية وقوة لقاء العين خاصة بعد تولي بيدرو إيمانويل مهمة قيادة أصحاب الأرض.

ويعتمد المدرب الكرواتي على تشكيلة تضم الحارس إبراهيم عيسى وأمامه رباعي الدفاع محمود خميس والبرازيلي غوبلار ليما ومحمد عباس ومحمد سرواشي اللاعب الصاعد.

ويقود خط الوسط التشيلي استيبان بافيز وحسين مجرشي والبرتغالي أنتوني توزي وعلى الأطراف الهولندي براندلي كيواس وحبيب الفردان مع المهاجم ألفارو نيغريدو.

وقال طارق العشري المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي لشبكة ”إرم نيوز“، إن قوة وصعوبة اللقاء تتمثل في كونه اختبارا صعبا في بداية مهمة بيدرو إيمانويل، وفي بطولة حساسة وقوية ويسعى العين لتحقيقها.

وأوضح أن هذه المباراة ستكون نقطة مهمة في مشوار بيدرو، فالفوز والتأهل للنهائي سيعطيه دافعا كبيرا للاستمرار والمزيد من الانتصارات وتحقيق الفوز على حساب المنافسين بالدوري.

وأكد أن النصر لديه خبرات ولاعبون مميزون مثل ألفارو نيغريدو بجانب حبيب الفردان، خاصة أن الفريق تطور بشكل تكتيكي كبير مع المدرب الحالي كورنسلاف من أجل تحقيق الفوز.