تقارير: إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بأبوظبي في فبراير المقبل

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن مباراة السوبر المصري للموسم الحالي 2019/2020 ستقام في إمارة أبوظبي، في شهر فبراير المقبل.

وتجمع المباراة بين الأهلي بطل مسابقة الدوري، والزمالك بطل مسابقة الكأس، اللذين سيتقابلان للمرة الثالثة على الأراضي الإماراتية.

وقالت صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية في تقرير لها، يوم الأربعاء: ”في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل“.

وأضاف: ”وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي“.

وأقيم السوبر المصري للمرة الأولى في الإمارات في أكتوبر 2015 على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وحينها فاز الأهلي على الزمالك 3-2.

وفي 2017، فاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وكذلك، جمعت مواجهة عام 2019 بين الأهلي والمصري، وحسمها الأحمر 1-0 على استاد هزاع بن زايد.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر حيث فاز على الزمالك مطلع الموسم الجاري 3-2.

ويمتلك الأهلي والزمالك مباريات قوية في شهر فبراير، حيث من المفترض أن يتواجها في الدوري يوم الـ19 من فبراير، بعد 5 أيام من سفر الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.

ويلعب الفريقان الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا مطلع الشهر ذاته، قبل أن يواجه الفريق الأحمر بيراميدز يوم الـ6 من فبراير، وطلائع الجيش يوم الـ10 من فبراير والمصري يوم الـ14 من فبراير وينهي الدور الأول بمواجهة الزمالك يوم الـ19 من فبراير.

أما الزمالك، فيواجه حرس الحدود في الـ5 من فبراير، والإسماعيلي في الـ9 من فبراير والترجي يوم الـ14 من فبراير، قبل أن يواجه الأهلي يوم الـ19 من الشهر ذاته؛ ما يرجح إقامة المباراة في الأسبوع الأخير من الشهر.