عقوبات غليظة على الأهلي والزمالك بعد كأس السوبر المصري

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة مالية على ناديي الأهلي والزمالك بعد مباراة السوبر المصري، التي جمعت القطبين.

وجاءت العقوبة 600 ألف جنيه مقسمة بين الطرفين، بواقع 300 ألف جنيه على كل نادٍ.

جاءت عقوبات الزمالك للامتناع عن التواجد في مراسم التتويج والحصول على ميداليات المركز الثاني، وسب جماهير الأبيض لنظيرتها الأهلي، وسب رئيس ناديهم، وتم تقسيمها كالتالي:

الزمالك

غرامة 150 ألف جنيه للامتناع عن التواجد في مراسم التتويج والحصول على ميداليات المركز الثاني.

غرامة بقيمة 100 ألف جنيه لقيام جماهير الزمالك بتوجيه السباب لجمهور الأهلي.

٥٠ ألف جنيه لسب جماهير الزمالك مرتضى منصور رئيس النادي، وسيقوم نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بدفع هذه الغرامة.

الأهلي

وتأتى عقوبة الأهلي بسبب سب جماهير الأهلي لكل من رئيس وجماهير نادي الزمالك، بالإضافة إلى سب شيكابالا، جانب غرامة على كل من حسام عاشور ورمضان صبحي لاستثارة الجماهير، وجاءت كالتالي:

توقيع عقوبة بقيمة 100 ألف جنيه بسبب سب جماهير الأهلي لجماهير الزمالك خلال اللقاء.

توقيع غرامة بقية 50 ألف جنيه أخرى لسب مرتضى منصور رئيس الزمالك و50 ألف جنيه مثلها لسب الجماهير لمحمود شيكابالا.

توقيع عقوبة بقيمة 100 ألف جنيه لسب جماهير الأهلي لجماهير الزمالك خلال اللقاء.

وتقرر توقيع غرامة بقية 50 ألف جنيه أخرى لسب مرتضى منصور رئيس الزمالك و50 ألف جنيه مثلها لسب الجماهير لمحمود شيكابالا.

يذكر أن الأهلي حقق لقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 3 /2 في المباراة التي جمعتهما على برج العرب الجمعة.