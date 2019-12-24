شباب الأهلي دبي يتأهل لربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات على حساب النصر (فيديو)

تأهل نادي شباب الأهلي دبي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات بعد فوزه على نادي النصر بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت اليوم على استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن مباريات دور الستة عشر للبطولة.

سجل هدفي شباب الأهلي ليوناردو داسيلفا في الدقيقة 54 ومحمد مرزوق في الدقيقة 57.

فيما سجل هدف النصر الوحيد اللاعب ألفارو نيغريدو في الدقيقة 71.

وفي نفس الجولة تأهل فريق اتحاد كلباء إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بعد الفوز على البطائح بنتيجة 4-2.

وسجل لاتحاد كلباء أحمد النقبي هدفين (33-54)، ومالابا هدفين (84).

فيما سجل هدفي البطائح اليكسندر ميديروس (43 – 77).

وشهدت المباراة طرد لاعبين من البطائح، هما المهاجم اليكسندر والمدافع عيسى الكعبي.