شباب الأهلي دبي يتأهل لربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات على حساب النصر (فيديو)

تأهل نادي شباب الأهلي دبي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات بعد فوزه على نادي النصر بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت اليوم على استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن مباريات دور الستة عشر للبطولة.
سجل هدفي شباب الأهلي ليوناردو داسيلفا في الدقيقة 54 ومحمد مرزوق في الدقيقة 57.
فيما سجل هدف النصر الوحيد اللاعب ألفارو نيغريدو في الدقيقة 71.
بعد مباراة مثيرة في الشوط الثاني.. #شباب_الأهلي يعبر #النصر بنتيجة 2-1 ليصل ربع نهائي #كأس_رئيس_الدولة#النصر_شباب_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/bWCaZn0Ukc
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 24, 2019
وفي نفس الجولة تأهل فريق اتحاد كلباء إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بعد الفوز على البطائح بنتيجة 4-2.
وسجل لاتحاد كلباء أحمد النقبي هدفين (33-54)، ومالابا هدفين (84).
فيما سجل هدفي البطائح اليكسندر ميديروس (43 – 77).
وشهدت المباراة طرد لاعبين من البطائح، هما المهاجم اليكسندر والمدافع عيسى الكعبي.
#اتحاد_كلباء يبلغ دور الثمانية بعد الفوز على #البطائح 4-2 ضمن دور الـ 16 من #كأس_رئيس_الدولة #أبوظبي_الرياضية 2#اتحاد_كلباء_البطائح pic.twitter.com/rYFNLT3AaY
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 24, 2019