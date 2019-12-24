الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة شباب الأهلي دبي والنصر في كأس رئيس الدولة

يخوض فريق شباب الأهلي دبي مواجهة قوية ضد النصر مساء اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر ببطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي.

ويعد لقاء الديربي بين العميد والفرسان واحدًا من أقوى مواجهات المرحلة في البطولة وخاصة في ظل الندية والأجواء المثيرة في ديربي دبي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة شباب الأهلي دبي والنصر اليوم الثلاثاء في كأس رئيس الدولة الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب ”زعبيل“ بنادي الوصل في دور الستة عشر للبطولة.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض وعبد الله السعدي، كما تنقل على قناة دبي الرياضية.

مواجهة سادسة

تعد مواجهة اليوم الخامسة بين الفريقين في العام الحالي وبدأت اللقاءات يوم 9 فبراير الماضي في ربع نهائي كأس رئيس الدولة وفاز شباب الأهلي دبي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في نسخة الموسم الماضي.

وتقابل الفريقان مجددا يوم 8 مارس الماضي في نصف نهائي كأس الخليج العربي بالموسم المنقضي وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما وفاز شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

كما تقابل الفريقان يوم 10 مايو الماضي في الجولة الرابعة والعشرين للدوري بالموسم الماضي وفاز شباب الأهلي دبي بنتيجة 3-1 كما واصل الأهلي تفوقه في دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي للموسم الحالي يوم 7 سبتمبر الماضي وفاز بثنائية دون رد.

وفاز النصر بهدف نظيف على شباب الأهلي دبي يوم 25 أكتوبر الماضي في الجولة الخامسة للدوري هذا الموسم.. وشهدت آخر مباراة بين الفريقين حالات طرد في ظل أجواء التوتر والندية في لقاءات الديربي.

النصر.. ورد الاعتبار

يبحث فريق النصر عن رد الاعتبار في مواجهة شباب الأهلي دبي والثأر من خروجه في الموسم الماضي من ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

وأكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق النصر، أن فريقه سيخوض مباراة صعبة ومهمة خاصة أن شباب الأهلي دبي من أقوى الفرق في الكرة الإماراتية ويملك مجموعة مكتملة ورائعة من اللاعبين.

وأضاف: ”جاهزون لخوض المباراة، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة قوية أمام شباب الأهلي وتحقيق الفوز والتأهل من لقاء الديربي“.

ويعتمد النصر على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس أحمد شامبيه وأمامه رباعي الدفاع سعيد سويدان ومحمد علي عايض والبرازيلي جلابور ليما ومحمود خميس، بينما يقود خط الوسط طارق الحمادي والتشيلي استيبان بافيز والبرتغالي أنتونيو توزي وفي الهجوم الهولندي براندلي كيواس وراشد عمر والإسباني ألفارو نيجريدو.

شباب الأهلي دبي.. واستكمال المشوار

يعول شباب الأهلي دبي على خبرات لاعبيه وقدرات الأداء الجماعي مع المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الذي يبحث عن الفوز خاصة أنه خسر أمام النصر.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز للحفاظ على اللقب، كما أن النصر يخوض مباراة مهمة ويبحث هو الآخر عن الفوز ولديه مدرب مميز أعاد فريقه للمنافسة.

وأضاف: ”هدفنا الفوز بالمباراة ولا بديل غير ذلك للتأهل لدور الثمانية، والإعداد البدني والنفسي يسير بصورة طيبة، رغم ضيق الوقت، ولكن كل اللاعبين جاهزون لخوض المباراة“.

ويعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلته التي تضم الحارس ماجد ناصر وأمامه رباعي الدفاع محمد مرزوق ومحمد جابر وأحمد عبد الله ووليد عباس مع ثنائي الارتكاز وليد حسين وعيد خميس وصانع اللعب السويسري دافيد مارياني بجانب ثلاثي الهجوم البرازيلي ليوناردو دا سيلفا والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والمولدوفي هنريكي لوفانور.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لإرم نيوز إن اللقاء سيكون صعبا وقويا خاصة أن شباب الأهلي دبي يسير بخطى ثابتة مع المدرب أروابارينا، كما أن النصر تحسن أدؤه بشكل واضح.

وأوضح أن شباب الأهلي دبي لديه هجوم منظم وسريع بقيادة ليوناردو وأحمد خليل ولوفانور، وهو ما يجعل الفريق قادرا على حصد الفوز، كما أن النصر قدم مباريات قوية أمام منافسيه وظهر بصورة كبيرة.