شاهد.. علي الحوسني حارس عجمان يحرم خالد باوزير لاعب الظفرة من هدف رائع (فيديو)

تصدى علي الحوسني حارس مرمى نادي عجمان لفرصة خطيرة من خالد باوزير لاعب الظفرة، في المباراة التي تجمع الفريقين في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة.

وسدد خالد باوزير كرة مقصية رائعة في الدقيقة 99، لكن علي الحوسني تصدى لها وحرم باوزير من هدف رائع، وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وتشير النتيجة إلى تعادل الفريقين سلبيا، ما يعني اقترابهما من ركلات الترجيح.

وتأهل ناديا العين وبني ياس إلى دور ربع النهائي، بعد تغلب العين 2/0 على دبا الحصن، وبني ياس 1/0 على الفجيرة

يشار إلى أن شباب الأهلي دبي هو حامل لقب النسخة الماضية، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 9 ألقاب.