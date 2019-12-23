شاهد.. علي الحوسني حارس عجمان يحرم خالد باوزير لاعب الظفرة من هدف رائع (فيديو)

تصدى علي الحوسني حارس مرمى نادي عجمان لفرصة خطيرة من خالد باوزير لاعب الظفرة، في المباراة التي تجمع الفريقين في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة.
وسدد خالد باوزير كرة مقصية رائعة في الدقيقة 99، لكن علي الحوسني تصدى لها وحرم باوزير من هدف رائع، وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.
هل هذا تصدي الموسم في البطولة!#علي_الحوسني يحرم #الظفرة من هدف رائع ويتصدى لمقصية #خالد_باوزير#عجمان_الظفرة#كأس_رئيس_الدولة #أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/L7XEOzG22I
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2019
وتشير النتيجة إلى تعادل الفريقين سلبيا، ما يعني اقترابهما من ركلات الترجيح.
وتأهل ناديا العين وبني ياس إلى دور ربع النهائي، بعد تغلب العين 2/0 على دبا الحصن، وبني ياس 1/0 على الفجيرة
يشار إلى أن شباب الأهلي دبي هو حامل لقب النسخة الماضية، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 9 ألقاب.