أشواك في طريق يوفانوفيتش مدرب منتخب الإمارات الجديد

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش مديرا فنيا لمنتخب الإمارات بعد قرار إقالة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك عقب الخروج من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الخليج 24.

وأثار قرار تعيين يوفانوفيتش جدلا واسعا بين جماهير الكرة الإماراتية بين البعض الذي يراه الأنسب خاصة أنه له خبرة العمل في الدوري الإماراتي والبعض الآخر الذي يراه اختيارا بعيدا عن طموحات قيادة الأبيض.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ بعض الأمور التي تخص التعاقد مع إيفان يوفانوفيتش المدرب الجديد لمنتخب الإمارات:

محطات يوفانوفيتش

كان يوفانوفيتش لاعبا في فريق لوزنيكا الصربي ثم انتقل إلى راد الصربي وخاض تجربة مع فريق إيراكليس اليوناني، ثم اعتزل العام 1999 واتجه للتدريب لقيادة فريق إيراكليس العام 2002 لمدة 7 شهور.

وخاض يوفانوفيتش تجربة أخرى مع أبويل نيقوسيا القبرصي، ثم قاد فريق باناشايكي اليوناني، وعاد إلى أبويل القبرصين ثم إيراكليس اليوناني، وتولى تدريب النصر الإماراتي في الفترة بين 2013 إلى 2016 ثم رحل وعاد العام 2018 لمدة 11 شهرا.

تكرار نجاحات الولاية الأولى مع النصر

يملك يوفانوفيتش خبرات سابقة مع الكرة الإماراتية من خلال قيادة فريق النصر رغم أن نجاحات المدرب الصربي كلها مع فريق أبويل نيقوسيا، وفاز بلقب الدوري القبرصي 4 مرات والكأس مرة؛ إلا أنه نجح بشكل لافت مع فريق النصر الإماراتي بالولاية الأولى.

وتولى يوفانوفيتش قيادة فريق النصر الإماراتي موسم 2013/2014 منذ البداية وأنهى الدوري في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، وصعد إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة وودع أمام العين.

وفي موسم 2014/2015 حقق النصر تحت قيادة يوفانوفيتش المركز الخامس، كما فاز بلقب كأس رئيس الدولة وأيضا كأس الخليج العربي وخسر مباراة السوبر الإماراتي.. وفي موسم 2015/2016 واحتل المركز الرابع بالدوري، ولكنه ودع مرحلة المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي، وأيضا ودع كأس رئيس الدولة مبكرا، وتراجع الفريق في الموسم التالي ورحل إيفانوفيتش سريعا.

وخاض النصر في الولاية الأولى 92 مباراة بالدوري وفاز الفريق 38 مرة مقابل 29 هزيمة و25 تعادلا.

إرث التراجع في الولاية الثانية للنصر

عاد يوفانوفيتش لفريق النصر في الولاية الثانية وساهم في تحسين الفريق وحقق 6 انتصارات متتالية في الدوري وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة.

وفي الموسم الماضي، عانى يوفانوفيتش من تراجع النتائج وهو الأمر الذي ساهم في رحيله مبكرًا في شهر ديسمبر 2018 وتلقى 5 هزائم في 12 مباراة بالدوري وحقق 4 انتصارات فقط.

وقال أحمد عبدالحليم المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة الإماراتي لشبكة ”إرم نيوز“ إن يوفانوفيتش من المدربين أصحاب الخبرات الذين لهم تجارب مميزة مع الكرة الإماراتية

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وأضاف: ”أعتقد أن الظروف هي التي قادت المنتخب الإماراتي لاختيار يوفانوفيتش بعد أن رحل مارفيك، بجانب أن هناك ارتباطات لمدربين آخرين مثل عبدالعزيز العنبري وأيضا رودلفو أروابارينا، وهما الأبرز في الدوري الإماراتي حاليا“.

راشد بن حميد : الأبيض ضمن أولى أولوياتنا وهدفنا بلوغ المونديال .. ايفان يوفانوفيتش مدرباً لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم .. التفاصيل ⏬https://t.co/GeHDagNtNE#منتخب_الامارات pic.twitter.com/Di2bzF7qEd — UAEFA (@uaefa_ae) December 22, 2019

مرحلة انتقالية وتحسن سريع

دخل المنتخب الإماراتي في مرحلة انتقالية بعد رحيل المدرب فان مارفيك ويتبقى أمامه اختبار مهم في شهر مارس المقبل أمام ماليزيا في الجولة الخامسة بعدما حصد فوزين في 4 مباريات.

ويأمل جمهور الكرة الإماراتية أن يحقق نتائج طيبة لعبور مرحلة المجموعات والتأهل لكأس الأمم الآسيوية 2023 بشكل رسمي قبل حسم مصير الصعود للمونديال.

وأكد طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن التحدي الصعب أمام يوفانوفيتش يتمثل في إعادة التوازن سريعا للمنتخب بعد الخروج المبكر من كأس الخليج، وأيضا في الهزيمتين بتصفيات كأس آسيا 2023.

وأضاف: ”يوفانوفيتش لديه تكتيك متوازن وأيضا على دراية بأغلب اللاعبين أصحاب الخبرات في المنتخب الإماراتي، بجانب بعض المواهب الصاعدة بعد أن درب في الموسم الماضي“.