رسميا.. إيفان يوفانوفيتش مدربا لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم‎

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، رسميا، تعاقده مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش لقيادة المنتخب الأول.

وقال الاتحاد في بيان على موقع على الإنترنت: ”أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، تعاقده مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش لتولي قيادة منتخبنا الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة خلفا للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك“.

وأضاف ”أنهت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة إجراءات التعاقد مع المدرب إيفان يوفانوفيتش بفترة أسبوع حسب توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية“.

ويستعد منتخبنا الإمارات لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في مارس المقبل حين يواجه منتخبي ماليزيا إندونيسيا، فيما يواجه تايلاند وفيتنام على أرضه يومي 4 و9 يونيو المقبل.

ونقل موقع الاتحاد الإماراتي عن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم قوله: إن الأبيض ضمن أولى أولويات اللجنة؛ لأن الهدف هو المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات وبلوغ مونديال 2022، مؤكدا ثقته في قدرة اللاعبين على النهوض من جديد والعودة لطريق الانتصارات.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن اختيار المدرب جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للجنة المنتخبات والشؤون الفنية التي قامت بدراسة عدد من السير الذاتية للمدربين للإشراف على مهام تدريب الأبيض، حيث وقع الاختيار على يوفانوفيتش نظرا لما تتضمنه سيرته من صفات مميزة تناسب المعايير التي وضعتها لجنة المنتخبات، ومن أهمها طموحه لتحقيق الإنجازات وعلمه التام بالكرة الإماراتية.

وأضاف النعيمي، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود من هيئات ومؤسسات رياضية وأندية وإعلام وجماهير من أجل توفير بيئة مناسبة للمنتخب الوطني حتى يؤدي مهامه بأحسن صورة؛ لأن المرحلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.