راشد بن حميد رئيسًا للجنة الانتقالية في الاتحاد الإماراتي (صور)

تولى الشيخ راشد النعيمي منصب رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ليكون بديلًا لمروان بن غليطة الذي استقال من منصبه على خلفية نتائج المنتخب الإماراتي وخروجه المبكر من بطولة كأس الخليج، ”خليجي 24“.

كما اختير عبدالله الجنيبي وهشام الزرعوني وأمل بوشلاخ وغانم الهاجري وحميد الطاير وعلي حمد وخلفان بالهول وعيسى مير وأحمد بن درويش وعائشة الطنيجي أعضاء في اللجنة.

وقررت الجمعية العمومية للاتحاد الإماراتي أن تكون مدة عمل اللجنة 90 يومًا قابلة للتجديد.

ووعد راشد النعيمي، البالغ من العمر 37 عامًا، بالنهوض بكرة الإمارات من جديد، وكتب عبر حسابه في ”تويتر“ ”سنعمل نحن وأعضاء الاتحاد كفريق عمل بإخلاص وتفانٍ من أجل الارتقاء بكرة الإمارات وبلوغ أعلى درجات النجاح والوصول إلى العالمية“.

راشد بن حميد رئيساً للجنة الانتقالية .. اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول .. التفاصيل ⏬https://t.co/ZvAMW8Tv18#اتحاد_الإمارات_لكرة_القدم pic.twitter.com/866UrbScB3 — UAEFA (@uaefa_ae) December 15, 2019

وانتُخب مروان بن غليطة رئيسًا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم في مايو 2016 حتى 2020، لكنه استقال من منصبه في الخامس من الشهر الحالي بعد النتائج السلبية للمنتخب، وتبعه أعضاء مجلس الإدارة.

وسيكون من أولى مهام اللجنة الموقتة اختيار مدرب جديد للمنتخب، ليخلف الهولندي بيرت فان مارفيك الذي أُقيل من منصبه بعد خليجي 24.