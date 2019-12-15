 راشد بن حميد رئيسًا للجنة الانتقالية في الاتحاد الإماراتي (صور) – إرم نيوز‬‎

راشد بن حميد رئيسًا للجنة الانتقالية في الاتحاد الإماراتي (صور)

راشد بن حميد رئيسًا للجنة الانتقالية في الاتحاد الإماراتي (صور)

المصدر: فريق التحرير

تولى الشيخ راشد النعيمي منصب رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ليكون بديلًا لمروان بن غليطة الذي استقال من منصبه على خلفية نتائج المنتخب الإماراتي وخروجه المبكر من بطولة كأس الخليج، ”خليجي 24“.

كما اختير عبدالله الجنيبي وهشام الزرعوني وأمل بوشلاخ وغانم الهاجري وحميد الطاير وعلي حمد وخلفان بالهول وعيسى مير وأحمد بن درويش وعائشة الطنيجي أعضاء في اللجنة.

وقررت الجمعية العمومية للاتحاد الإماراتي أن تكون مدة عمل اللجنة 90 يومًا قابلة للتجديد.

ووعد راشد النعيمي، البالغ من العمر 37 عامًا، بالنهوض بكرة الإمارات من جديد، وكتب عبر حسابه في ”تويتر“ ”سنعمل نحن وأعضاء الاتحاد كفريق عمل بإخلاص وتفانٍ من أجل الارتقاء بكرة الإمارات وبلوغ أعلى درجات النجاح والوصول إلى العالمية“.

وانتُخب مروان بن غليطة رئيسًا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم في مايو 2016 حتى 2020، لكنه استقال من منصبه في الخامس من الشهر الحالي بعد النتائج السلبية للمنتخب، وتبعه أعضاء مجلس الإدارة.

وسيكون من أولى مهام اللجنة الموقتة اختيار مدرب جديد للمنتخب، ليخلف الهولندي بيرت فان مارفيك الذي أُقيل من منصبه بعد خليجي 24.

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