العين يكتسح عجمان ويحافظ على المركز الثالث بترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

حافظ العين على المركز الثالث في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بعدما حول تأخره بهدف مبكر أمام مستضيفه عجمان إلى فوز كبير 4-1، في الجولة التاسعة اليوم الأحد.

ورفع العين، بطل نسخة 2018، رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، متأخرًا بفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر، الذي سيخوض مباراة مهمة خارج أرضه أمام النصر، في وقت لاحق.

وظل رصيد عجمان ثماني نقاط في المركز 12.

وتقدم فاندر فييرا لعجمان بعد ثلاث دقائق من البداية بتسديدة غيرت اتجاهها عندما ارتطمت برأس إسماعيل أحمد مدافع العين، لتسكن شباكه بالخطأ.

لكن عبدالرحمن مزيان أدرك التعادل بتسديدة مباشرة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية في الدقيقة 28، قبل أن يضع مهند العنزي العين في المقدمة في الدقيقة 44 من متابعة لتسديدة ارتدت من حارس عجمان علي الحوسني.

وجعل البرازيلي كايو كانيدو النتيجة 3-1 للعين في الدقيقة 55، عندما تابع تمريرة عرضية متقنة داخل المنطقة من الياباني تسوكاسا شيوتاني.

واختتم البديل جمال معروف رباعية العين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وواصل الجزيرة ضغطه على العين بعد فوزه 1-صفر خارج أرضه أمام الفجيرة بهدف محمد فوزي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27، احتاج الحكم للرجوع إلى تقنية الفيديو لاحتسابه.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن العين، مقابل ست نقاط للفجيرة في المركز قبل الأخير.

بنفس نتيجة الشوط الأول.. #الجزيرة يفوز على #الفجيرة بهدف دون رد في الجولة 9..

شاهد الهدف الصاروخي لمحمد فوزي#دوري_الخليج_العربي#الجزيرة_الفجيرة pic.twitter.com/wtdu668kmi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 15, 2019

وفي مباراة أخرى تعادل الظفرة 1-1 مع اتحاد كلباء، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، متقدمًا بمركز واحد ونقطة واحدة عن كلباء.