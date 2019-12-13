تقرير: تشكيل الإدارة المؤقتة لاتحاد الكرة الإماراتي‎

استقرت الأمانة العامة في الهيئة العامة للرياضة بالإمارات على تشكيلة الإدارة المؤقتة لاتحاد الكرة التي تعتمدها العمومية، يوم السبت.

ونشرت صحيفة ”الخليج“ تقريرًا أشارت فيه إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تتكون من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيسًا، وعضوية كل من: عبد الله الجنيبي، وهشام الزرعوني، وأمل بوشلاخ، وعائشة الطنيجي، وغانم أحمد غانم، ويوسف حماد، وغانم الهاجري، وخلفان بالهول، وسالم الشامسي، وعيسى مير.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت، بتوقيت أبوظبي، في فندق إنتركونتيننتال دبي، اجتماعها غير العادي رقم (2) لسنة 2019.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام، إن الأمانة العامة قامت بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (2) لسنة 2019 استنادًا إلى النظام الأساس، مشيرًا إلى أن جدول أعمال الاجتماع يشمل 4 بنود، هي: المناداة على الحضور والتحقق من اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، وعرض إجراءات الاجتماع، ودعوة رئيس الجلسة للافتتاح، وتشكيل اللجنة الانتقالية.

وأكد ”محمد عبدالله هزام“ أن الأمانة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 2 لسنة 2019.