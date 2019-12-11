شباب الأهلي يكتسح الوحدة برباعية ويطارد الشارقة على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

قلص شباب الأهلي دبي الفارق مع المتصدر الشارقة إلى نقطة واحدة بعد فوز كبير 4-صفر على الوحدة، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11، في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

واستفاد شباب الأهلي من طرد مبكر للحسين صالح لاعب وسط الوحدة بعد العودة لنظام حكم الفيديو المساعد، حيث تبين أنه جذب قميص أحمد خليل داخل منطقة الجزاء.

ومن هذه المخالفة حصل شباب الأهلي على ركلة جزاء أهدرها البرازيلي ليوناردو دا سيلفا بغرابة بعد أن اختل توازنه وسدد فوق العارضة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 19 نقطة من ثماني مباريات بفارق نقطة واحدة خلف الشارقة حامل اللقب الذي تعادل مع بني ياس بدون أهداف، أمس الثلاثاء.

صمد الوحدة حتى الدقيقة 35 عندما استقبل هدفًا من عيد خميس بتسديدة قوية.

وانهار دفاع الوحدة في الشوط الثاني ليستقبل ثلاثة أهداف عبر أحمد عبدالله وليوناردو دا سيلفا وخليل، ليخسر للمرة الرابعة وتوقف رصيده عند عشر نقاط في المركز السادس.

في مباراة من طرف واحد الفرسان يعمقون جراح الوحداوية برباعية نظيفة..

شاهد أهداف اللقاء#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1#شباب_الأهلي_الوحدة pic.twitter.com/dfhASXB5Aa — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 11, 2019

وفي مباراة أخرى، فاز الجزيرة 2-صفر على حتا بهدفي خلفان مبارك وعمر عبدالرحمن (عموري) ليستعيد الانتصارات التي غابت في آخر مباراتين له بالمسابقة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بينما يقبع حتا في المركز 12 بالدوري المؤلف من 14 فريقًا.