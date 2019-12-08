رابطة المحترفين الإماراتية تعلن مواعيد دور الـ4 ونهائي كأس الخليج العربي

حددت رابطة المحترفين الإماراتية توقيت مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي المقرر إقامتها في التاسع من يناير 2020.

ويستضيف الجزيرة فريق شباب الأهلي دبي في 6:15 مساءً بتوقيت أبوظبي على استاد محمد بن زايد يوم الخميس 9 يناير.

ويحل النصر ضيفا على العين في 8:45 مساءً بتوقيت أبوظبي في استاد هزاع بن زايد في نفس اليوم.

وصعد شباب الأهلي للدور نصف النهائي بعد اكتساح ضيفه الوصل بنتيجة 5-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، على استاد آل راشد.

ونجح الجزيرة في الوصول لها الدور بتخطي الوحدة على ملعب آل نهيان بأربعة أهداف نظيفة.

كما تم تحديد موعد نهائي كأس الخليج العربي، وسيقام يوم الجمعة 17 يناير 2020.

وسيتم الإعلان عن ملعب المباراة في وقت لاحق.