العين يتخطى الشارقة ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

تأهل فريقا العين والنصر إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزهما على الشارقة والفجيرة 2-1، و1-0 على الترتيب.
وفي المباراة الأولى تقدم الشارقة أولًا عن طريق البرازيلي إيجور كورنادو من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل التوجولي لابا كودجو هدف التعادل للعين في الدقيقة 28.
وفي الدقيقة 87 سجل بندر الأحبابي الهدف الثاني للعين، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
"الزعيم" إلى نصف نهائي #كأس_الخليج_العربي على حساب #الشارقة..
نهاية المباراة بفوز #العين بنتيجة 2-1.. شاهد أهداف المباراة#العين_الشارقة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/tEj6qsDkEc
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 6, 2019
وفي المباراة الثانية، سجل حبيب عبدالله لاعب النصر هدف المباراة الوحيد لفريقه في شباك الفجيرة في الدقيقة 44.
#النصر إلى نصف نهائي #كأس_الخليج_العربي بعد تغلبه على #الفجيرة بهدف دون مقابل..
شاهد هدف اللقاء..#الفجيرة_النصر#أبوظبي_الرياضية 2pic.twitter.com/qVhGzFW6te
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 6, 2019