العين يتخطى الشارقة ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

تأهل فريقا العين والنصر إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزهما على الشارقة والفجيرة 2-1، و1-0 على الترتيب.

وفي المباراة الأولى تقدم الشارقة أولًا عن طريق البرازيلي إيجور كورنادو من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل التوجولي لابا كودجو هدف التعادل للعين في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 87 سجل بندر الأحبابي الهدف الثاني للعين، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وفي المباراة الثانية، سجل حبيب عبدالله لاعب النصر هدف المباراة الوحيد لفريقه في شباك الفجيرة في الدقيقة 44.