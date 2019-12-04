رسميًا.. إقالة فان مارفيك من تدريب منتخب الإمارات

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم الاستغناء عن خدمات بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم.

وأصدر المجلس بيانًا قدم المجلس الشكر لمارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض.

وأشار المجلس في بيانه المقتضب إلى أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الإماراتي خلال الأيام القادمة.

ولم يقدم المنتخب الإماراتي المستوى المأمول في بطولة كأس الخليج التي تقام في الدوحة، بعد الخروج من مرحلة المجموعات.

واحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط فقط من الفوز على اليمن 3-0 ثم الخسارة أمام العراق 2-0 وأمام قطر 4-2.

ويحتل منتخب الإمارات حاليًا المركز الرابع في مجموعته بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 برصيد 6 نقاط من 4 مباريات “فاز 2 وخسر 2”.

يذكر أن فان مارفيك تولى تدريب منتخب الإمارات في 20 مارس الماضي خلفًا للمدرب ألبرتو زاكيروني الذي رحل بعد كأس آسيا في يناير 2019.

وقاد مارفيك منتخب الإمارات في 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في مباراة واحدة وتعرض لـ4 هزائم.

وسجل منتخب الإمارات خلال المباريات التسع 15 هدفًا واستقبل 11.