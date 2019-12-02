الإمارات تودع خليجي 24 بعد الخسارة أمام قطر (فيديو)

فازت قطر بطلة آسيا 4-2 على الإمارات، في ختام مباريات المجموعة الأولى لتحجز مكانها في قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم، اليوم الإثنين.

ووضع أكرم عفيف، الذي فاز في وقت سابق اليوم بجائزة أفضل لاعب في آسيا، المنتخب القطري صاحب الأرض في المقدمة بعد 20 دقيقة، وضاعف مهاجم السد النتيجة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء احتسبت بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

وقلص علي مبخوت النتيجة للإمارات في الدقيقة 33 من علامة الجزاء، لكن حسن الهيدوس أعاد الفارق إلى هدفين لصالح قطر بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني.

وهز مبخوت الشباك مجددًا للإمارات، وهو هدفه الخامس في ثلاث مباريات بالبطولة، في الدقيقة 77، لكن خوخي بوعلام أكد انتصار المنتخب القطري عندما سجل الهدف الرابع بضربة رأس في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر العراق المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط عقب تعادله بدون أهداف مع اليمن، الذي لا يزال يبحث عن انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، بينما تأتي قطر في المركز الثاني ولديها ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات.