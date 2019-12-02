شاهد: سبب إلغاء هدف اليمن في شباك العراق (فيديو)

ألغى حكم مباراة اليمن والعراق في الجولة الثالثة من مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لخليجي 24 هدفًا لمنتخب اليمن في شباك العراق.

وتتصدر العراق المجموعة قبل الجولة الثالثة بست نقاط وخلفها كل من قطر والإمارات ثم اليمن بدون رصيد.

وسجل عبدالواسع المطري هدفًا لمنتخب اليمن قبل أن تتدخل تقنية الـ ”فار“ لإلغائه بسبب مخالفة على لاعب اليمن في منتصف الملعب قبل الهدف.

وخرج منتخب اليمن بشكل رسمي من البطولة بعدما خسر مواجهتيه الأولى أمام الإمارات ثم قطر.

بالفيديو.. الحكم يلغى هدف اليمن بالعودة لتقنية فيديو الحكم المساعد ويحتسب خطأ لمصلحة العراق.. والنتيجة اليمن 0-0 العراق.. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/j3hMCWxEHi — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019

واكتفى العراق وهو يلعب بعشرة لاعبين بالتعادل بدون أهداف مع اليمن.

ولعب العراق بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد الظهير الأيمن مصطفى محمد جبر ببطاقة حمراء مباشرة، بينما تدخل حكم الفيديو المساعد ليلغي هدفا سجله عبد الواسع المطري لصالح اليمن في منتصف الشوط الثاني بسبب مخالفة في بداية اللعبة ضد مدير عبد ربه.

وأنهى العراق، الذي كان ضمن التأهل بالفعل وصدارة المجموعة الأولى منذ الجولة السابقة، الدور الأول بسبع نقاط، بينما تأتي قطر صاحبة الضيافة في المركز الثاني برصيد ست نقاط بعد فوزها 4-2 على الإمارات التي ودعت البطولة بعد توقف رصيدها عند ثلاث نقاط.