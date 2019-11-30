مواجهات ساخنة في ربع نهائي كأس الخليج العربي

غادر بني ياس منافسة كأس الخليج العربي بعد حلوله خامسًا في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، وذلك بعد أن أصدرت لجنة الانضباط قرارها باعتباره خاسرًا لمباراته أمام فريق الفجيرة ضمن الجولة السابعة من المسابقة بنتيجة 3-0، وجاء قرار لجنة الانضباط بناء على مخالفة فريق بني ياس للوائح المسابقة والخاصة بآلية مشاركة اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد.

وجاء في حيثيات قرار لجنة الانضباط أن فريق بني ياس بدأ مباراته أمام الفجيرة بعدد 4 لاعبين من فئات الأجانب والمقيمين، وخلال المباراة استبدل 3 لاعبين مواطنين وحل مكانهم 3 لاعبين من فئة الأجانب والمواليد والمقيمين، ليكون العدد الإجمالي داخل الملعب 7 لاعبين، ما يخالف نص المادة 3/2/8 من لائحة المسابقة التي تنص على أنه ”يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب ومواليد الدولة والمقيمين عن 10 لاعبين وداخل الملعب عن 6 لاعبين“.

وتبعًا لهذا القرار يتأهل الفجيرة إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي وصيفًا للمجموعة الثانية بـ10 نقاط.

وبذلك يصبح المتأهلون من المجموعة الأولى:

العين 11

شباب الأهلي 11

النصر 8

الجزيرة 7

والمتأهلون من المجموعة الثانية

الوحدة 11

الفجيرة 10

الوصل 10

الشارقة 9

وتصبح مباريات الدور ربع النهائي التي ستقام يوم 6 ديسمبر:

ـالعين مع الشارقة

شباب الأهلي مع الوصل

الوحدة مع الجزيرة

الفجيرة مع النصر

وستقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولًا.