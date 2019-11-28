كأس الخليج العربي الإماراتي.. خسارتان دراميتان للعين والوحدة (فيديو)

حقق نادي خورفكان فوزًا دراميًا على منافسه العين، بنتيجة 4/2، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، كما خسر نادي الوحدة 2/3 أمام حتا.

وتقدم العين بهدفين في الدقيقتين 15، و36 بتوقيع عمر ياسين ومحمد عبدالرحمن، قبل أن يقلص بيسمارك فيريرا النتيجة بهدف في الدقيقة 41، لينتهي نصف المباراة الأول بتفوق العين 2/1.

وتعادل دودو لخورفكان بهدف في الدقيقة 44.

وتقدم خورفكان لأول مرة بعدما سجل له محمد مال الله الهدف الثالث في الدقيقة 55، في حين تكفل بسمارك بتسجيل الهدف الثاني له والرابع لخورفكان في الدقيقة 88.

ورفع خورفكان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، في حين تجمّد رصيد العين عند 11 نقطة في الصدارة مع شباب الأهلي دبي.

وفي مباراة الوحدة وحتا، تقدم راشد مبارك لحتا قبل نهاية 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

ونجح كارلوس لوبيز بتسجيل التعادل للوحدة في الدقيقة 52، وتقدم راشد عبدالله سرور للوحدة بهدف في الدقيقة 70.

وشهدت الدقائق الأخيرة تفوقًا مثيرًا لحتا، بعدما تعادل له كريستيان لوبيز في الدقيقة 86، وعاد اللاعب وسجل الهدف الثاني له والثالث لحتا في الدقيقة 90+3.

وجمّدت الخسارة رصيد الوحدة عند 11 نقطة لكنه ظل في الصدارة، مقابل 10 نقاط لحتا في المركز الثاني.