فان مارفيك يتطلع لتحقيق أهدافه مع منتخب الإمارات في خليجي 24

بدأ بيرت فان مارفيك عملية إعادة بناء لمنتخب الإمارات بعد توليه المسؤولية في وقت سابق هذا العام، لكن المدرب الهولندي يعتقد أيضًا أن من المهم تحقيق نتائج جيدة في كأس الخليج لكرة القدم.

واستهل المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة الإقليمية المقامة في الدوحة بفوز سهل 3/0 على اليمن بفضل ثلاثية المهاجم علي مبخوت، ويلتقي غدًا الجمعة مع العراق الذي صعق قطر بطلة آسيا 2/1 أمام جماهيرها في المباراة الافتتاحية.

وقال فان مارفيك الذي تولى المسؤولية في مارس آذار الماضي خلفًا للإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي رحل بعد الخروج من الدور نصف النهائي في كأس آسيا التي استضافتها الإمارات في مطلع العام الحالي: ”الكل يعلم أننا بدأنا منذ عدة أشهر بناء فريق جديد، والكل يرى أن هناك العديد من اللاعبين الشبان في التشكيلة“.

وأضاف ”نريد الفوز وأن نبلي بلاءً حسنًا في البطولة، وعلى الجانب الآخر هذه البطولة مهمة جدًا من أجل تطوير هؤلاء اللاعبين الشبان“.

وأضاف المدرب الذي قاد هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010 ”يحتاج اللاعبون إلى بعض الوقت لكن عليهم أيضًا تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق نتائج جيدة… أعتقد أن هذا الفريق ينتظره مستقبل جيد جدًا“.

وأكد فان مارفيك، المدرب السابق للسعودية، أنه لن يلعب بتحفظ ضد العراق الذي قدمت تشكيلته الشابة أداءً قتاليًا ضد قطر.

ومضى قائلًا: ”أعرف العراق لأني لعبت عدة مرات أمامهم مع المنتخب السعودي، وأعرف أنهم أقوياء بدنيًا. الطريقة التي لعبوا بها أمام قطر في غياب العديد من لاعبيهم الأساسيين توضح الكثير حول قوة الفريق“.

وأكمل ”نريد اللعب بطريقتنا، نريد اللعب بطريقة جيدة وهذا يعني… كرة قدم هجومية في كل مباراة. ندخل كل مباراة من أجل الفوز بها، لن أبدأ مباراة من أجل الدفاع فقط“.

وتابع ”لكن في بعض الأحيان تتطلب المباراة أن تتراجع للخلف قليلًا. أهم شيء هو أن نصنع أسلوبنا الخاص في اللعب. نحتاج إلى وقت لكني أدرك أيضًا أننا لا نمتلك هذا الوقت. عندما تلعب في كأس الخليج، يتوقع الجميع نتائج جيدة“.

وفقد المنتخب الإماراتي جهود مدافعه حمدان الكمالي الذي سيغيب عن بقية مباريات البطولة بعد إصابته أمام اليمن.

وقال المدافع محمد مرزوق المتوقع أن يحل محل الكمالي في التشكيلة الأساسية ضد العراق: ”أتمنى لحمدان الكمالي العودة في أقرب وقت. نحن عازمون على الخروج بنتيجة مرضية. نعرف مدى أهمية هذه المباراة، وهي مباراة لن تكون سهلة. نحن اللاعبين لدينا عزم على الخروج بالنقاط الثلاث“.