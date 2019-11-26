أهداف مباراة الإمارات واليمن.. 3-0 لـ“الأبيض“ (فيديو)

سجل علي مبخوت الهدف الأول لمنتخب الإمارات في شباك نظيره اليمني، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوارهما في بطولة خليجي 24، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي الدقيقة 38 سجل مبخوت الهدف الثاني للإمارات من متابعة رائعة للكرة.

وفي الدقيقة 55 يسجل علي مبخوت الثالث للإمارات و“هاتريك“ له بطريقة رائعة.

#الإمارات_اليمن

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الإمارات الثالث " علي مبخوت " يا ساتر على الهدف ???????????????? HDpic.twitter.com/m4NWhPEXRP — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) November 26, 2019

تاريخ المواجهات

يتفوق المنتخب الإماراتي على حساب اليمن في تاريخ اللقاءات، وخاض الأبيض 13 مواجهة ضد اليمن، وفاز المنتخب الإماراتي 10 مرات وتغلب المنتخب اليمني 3 مرات.

وبدأت اللقاءات في دورة الألعاب العربية السادسة لكرة القدم العام 1985، وفاز المنتخب اليمني بهدفين مقابل هدف، وفاز المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-1 في تصفيات أمم آسيا 1988.

وفي تصفيات كأس العالم 2002 ، فاز المنتخب اليمني بنتيجة 2-1 يوم الـ11 من مايو 2001 ثم فاز المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-2 بعدها بأسبوع.. وفاز المنتخب الإماراتي في دورة الألعاب الآسيوية العام 2002.

وفي بطولة كأس الخليج 2004 فاز المنتخب الإماراتي بثلاثية دون ردٍ، كما تقابلا في تصفيات كأس العالم 2004، حيث فاز الأبيض بثلاثية نظيفة ورد اليمن بنتيجة 3-1.. وفاز المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-1 في بطولة كأس الخليج 2007، وفاز المنتخب الإماراتي أيضًا بنتيجة 3-1 في بطولة كأس الخليج 2009.

وفاز المنتخب الإماراتي في آخر 3 مباريات أمام اليمن وكانت كلها ودية.

ويبحث منتخب اليمن بقيادة مدربه سامي النعاش عن تحقيق الفوز على حساب الإمارات، وحصد أول مفاجأة بالبطولة، خاصة أن المنتخب اليمني تطور بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة ونجح في التعادل مع السعودية.