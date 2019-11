العراق يصعق قطر بطلة آسيا في افتتاح خليجي 24 (فيديو وصور)

View this post on Instagram

أحرز محمد قاسم ماجد هدفين في الشوط الأول ليقود العراق إلى الفوز 2-1 على قطر بطلة آسيا في مباراة سريعة الإيقاع في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم رقم 24 في الدوحة، اليوم الثلاثاء، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. إرم_نيوز #أخبار #صور #العراق_قطر #خليجي_24 #الوعد_استاد_خليفه #GulfCup2019 #كاس_الخليج #ترند #اكسبلور #trend #رياضة #sport #qatar???????? #iraq #قطر #العراق.