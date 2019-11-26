العراق يصعق قطر بطلة آسيا في افتتاح خليجي 24 (فيديو وصور)

أحرز محمد قاسم ماجد هدفين في الشوط الأول ليقود العراق إلى الفوز 2-1 على قطر بطلة آسيا في مباراة سريعة الإيقاع في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم رقم 24 في الدوحة، اليوم الثلاثاء.
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أحرز محمد قاسم ماجد هدفين في الشوط الأول ليقود العراق إلى الفوز 2-1 على قطر بطلة آسيا في مباراة سريعة الإيقاع في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم رقم 24 في الدوحة، اليوم الثلاثاء، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. إرم_نيوز #أخبار #صور #العراق_قطر #خليجي_24 #الوعد_استاد_خليفه #GulfCup2019 #كاس_الخليج #ترند #اكسبلور #trend #رياضة #sport #qatar???????? #iraq #قطر #العراق.
وأرسل قاسم ماجد كرة عرضية شقت طريقها إلى شباك سعد الشيب حارس قطر في الدقيقة 18، ثم ضاعف النتيجة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد 9 دقائق أخرى.
وقلّص البديل عبد العزيز حاتم النتيجة لأصحاب الأرض بعد 4 دقائق من الشوط الثاني، لكن رغم تخلي العراق عن أي نوايا هجومية خلال الشوط الثاني فإن المنتخب القطري لم ينجح بهز الشباك مرة أخرى.
وثأر العراق لهزيمته أمام قطر في دور الستة عشر لكأس آسيا في يناير/ كانون الثاني وتصدر مبكرًا المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الإمارات واليمن.
فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 1 – 0 على #منتخبنا_الوطني في الدقيقة 18 عبر محمد قاسم في افتتاح #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/ERtlohPudZ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2019
فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 2 – 0 على #منتخبنا_الوطني في الدقيقة 27 عبر محمد قاسم في افتتاح #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/OuFZd6O5nh
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2019
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يقلص النتيجة 1 – 2 مع #العراق في الدقيقة 49 عبر عبد العزيز حاتم في افتتاح #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/PEwCo99kVD
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2019