الإسماعيلي يعبر الجزيرة الإماراتي ويتأهل لربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو)

تأهل فريق الإسماعيلي المصري، يوم الثلاثاء، إلى الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.
وتغلب الإسماعيلي على مضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة.
وجاء تأهل الإسماعيلي للدور ربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين دون رد.
بنفس نتيجة الذهاب..#الإسماعيلي المصري يتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على #الجزيرة 2-0 في إياب دور الـ16#الجزيرة_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/1GnJeyl8U7
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 26, 2019
ولم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 89 ليتمكن الضيوف من إحراز هدف التقدم عن طريق العراقي همام طارق.
ومع حلول الدقيقة 93 أضاف حازم مرسي الهدف الثاني للضيوف لينتزع الإسماعيلي بطاقة العبور للدور ربع النهائي.