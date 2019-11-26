 الإسماعيلي يعبر الجزيرة الإماراتي ويتأهل لربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الإسماعيلي يعبر الجزيرة الإماراتي ويتأهل لربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو)

الإسماعيلي يعبر الجزيرة الإماراتي ويتأهل لربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تأهل فريق الإسماعيلي المصري، يوم الثلاثاء، إلى الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وتغلب الإسماعيلي على مضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة.

وجاء تأهل الإسماعيلي للدور ربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين دون رد.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 89 ليتمكن الضيوف من إحراز هدف التقدم عن طريق العراقي همام طارق.

ومع حلول الدقيقة 93 أضاف حازم مرسي الهدف الثاني للضيوف لينتزع الإسماعيلي بطاقة العبور للدور ربع النهائي.

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