الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة والإسماعيلي

يحل فريق الإسماعيلي المصري ضيفًا ثقيلًا على الجزيرة الإماراتي مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ورغم الغيابات التي يعانيها الإسماعيلي في لقاء الجزيرة، فإن الفريق المصري يأمل تأكيد تفوقه في مواجهة محاولات فخر أبوظبي لإنقاذ مشاركته بالبطولة العربية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي ملامح مواجهة الجزيرة الإماراتي ضد الإسماعيلي المصري اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس الملك محمد السادس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”محمد بن زايد“ في العاصمة الإماراتية أبوظبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

ريمونتادا منتظرة.. ومشوار الفريقين

يبحث الجزيرة عن ريمونتادا كروية بعد أن خسر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في مصر وهو ما يجعل الفريق الإماراتي مطالبًا على الأقل بالفوز بنفس النتيجة للتعادل أو التفوق بفارق أكثر من هدفين للتأهل.

وأطاح الجزيرة الإماراتي في دور الـ32 بنظيره النصر العماني بالفوز ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف وبنتيجة 3-1 ولكنه خسر في لقاء الذهاب بثنائية دون رد في مصر أمام الإسماعيلي.

وتخطى الإسماعيلي عقبة أهلي بنغازي الليبي بعد الفوز بنتيجة 4-2 في مصر والخسارة في تونس بهدف نظيف في مباراة الإياب.

الجزيرة والمهمة الصعبة

يواجه الجزيرة اختبارًا صعبًا بكل المقاييس فالفريق الإماراتي مطالبًا بفوز كبير بفارق أكثر من هدفين ويغيب عن صفوفه نجومه الدوليون المنضمون لمنتخب الإمارات للمشاركة ببطولة خليجي 24 وبالتالي فالفريق على أعتاب مهمة صعبة.

وحاول المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة التقليل من تأثير غياب اللاعبين الدوليين مؤكدًا أنه يحاول توفير البدائل وعبور هذه المشكلة بعد أن تقرر إقامة المباراة في هذا التوقيت.

ويغيب عن الفريق هدافه علي مبخوت للانضمام للمنتخب الإماراتي بجانب خلفان مبارك والحارس علي خصيف وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعبد الله رمضان وسالم راشد كما تحيط الشكوك بمشاركة الثنائي عمر عبد الرحمن عموري والبرازيلي ماركوس كينو للإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد الجزيرة على تشكيلته التي تضم الحارس عادل أبوبكر وأمامه رباعي الدفاع محمد ربيع والصربي ميلوس كوزنافيتش ومحمد فوزي وعبد الله إدريس.

ويقود خط الوسط الجنوب أفريقي ثيولاني سيريرو وسلطان الغافري وأحمد محمود مع ثلاثي الهجوم البرازيلي برونو رينير والمغربي مراد باتنة وفيصل المطروشي.

الإسماعيلي يتحفز للتأهل

يسعى فريق الإسماعيلي للتأهل رسميًّا إلى ربع النهائي بعد أن قطع خطوة كبيرة نحو الصعود خاصة أن الفريق المصري بحاجة للتعادل أو الهزيمة بفارق هدف كما أن الإسماعيلي رفض فكرة التأجيل وتمسك بخوض اللقاء في موعده.

وأكد المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن الدراويش لديهم طموح للوصول لأقصى نقطة في البطولة ولا يشغلون بالهم بالنقص العددي في صفوف الجزيرة وسيلعب الفريق للفوز.

ويفتقد الإسماعيلي جهود مدافعه إبراهيم أبو اليزيد والمهاجم محمد الشامي، ويعتمد ميودراج على تشكيلته التي تضم الحارس محمد مجدي وأمامه رباعي الدفاع باهر المحمدي ومحمد مجدي الجمل وأسامة إبراهيم وأحمد أيمن بينما يقود خط الوسط محمود عبد العاطي دونجا ومحمد بيومي اللاعب الصاعد والعراقي همام طارق.

ويلعب في خط الهجوم عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي المتألق وأيضًا أحمد مدبولي والناميبي بينسون شيلونجو.

وأكد أسامة خليل لاعب الإسماعيلي الأسبق لإرم نيوز أن الجزيرة يعاني أزمة واضحة في خط الوسط خاصة أن الفريق الإماراتي يمد منتخب بلاده بالعديد من اللاعبين في بطولة الخليج.

وحذر خليل من فكرة الاعتماد على النقص العددي في صفوف الجزيرة؛ لأن الفريق الإماراتي كبير وقادر على عبور عقبة الإسماعيلي وتعويض الفارق ولديه لاعبون أصحاب خبرات وخاصة الثنائي الأجنبي باتنة وسيريرو.