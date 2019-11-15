التعادل السلبي يخيم على مباراة الجزيرة والنصر بكأس الخليج العربي الإماراتي

خيّم التعادل السلبي على مباراة الجزيرة والنصر في الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي شهدت فوز شباب الأهلي دبي على اتحاد كلباء 1-0.

ولم ينجح مهاجمو الفريقين في تسجيل أي أهداف من الفرص التي سنحت لهم طوال 90 دقيقة من المباراة.

ورفع النصر رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، ارتقى فريق شباب الأهلي دبي لصدارة المجموعة، بفوزه على مضيفه اتحاد كلباء 1-0.

وسجل يوسف عبدالله مدافع فريق اتحاد كلباء هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند نقطة واحدة في المركز السابع والأخير بالمجموعة.