شباب الأهلي دبي والوحدة يحافظان على قمة مجموعتيهما بكأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

حافظ فريقا شباب الأهلي دبي والوحدة على صدارة مجموعتيهما في بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.
وتغلب شباب الأهلي دبي على مضيفه اتحاد كلباء بهدف دون رد، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من البطولة.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد شباب الأهلي دبي إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند نقطة واحدة في المركز السابع والأخير.
وجاء هدف الفوز والثلاث نقاط عن طريق يوسف عبد الله بالنيران الصديقة في الدقيقة 81.
#شباب_الأهلي يحقق الفوز خارج الديار على #اتحاد_كلباء بهدف نظيف.. شاهد هدف المباراة الوحيد#اتحاد_كلباء_شباب_الأهلي#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/og9S92lxmx
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 15, 2019
وفي المجموعة الثانية، تغلب الوحدة على مضيفه عجمان بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي كارلوس لوبيز في الدقيقة 48.
بذلك، ارتفع رصيد الوحدة إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد عجمان عند 3 نقاط في المركز السادس وقبل الأخير.
#الوحدة يفوز على #عجمان 1-0 في الجولة الخامسة ويضمن تأهله إلى ربع النهائي#عجمان_الوحدة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1pic.twitter.com/f6cEbT7JTs
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 15, 2019