شباب الأهلي دبي والوحدة يحافظان على قمة مجموعتيهما بكأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

حافظ فريقا شباب الأهلي دبي والوحدة على صدارة مجموعتيهما في بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وتغلب شباب الأهلي دبي على مضيفه اتحاد كلباء بهدف دون رد، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من البطولة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد شباب الأهلي دبي إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند نقطة واحدة في المركز السابع والأخير.

وجاء هدف الفوز والثلاث نقاط عن طريق يوسف عبد الله بالنيران الصديقة في الدقيقة 81.

وفي المجموعة الثانية، تغلب الوحدة على مضيفه عجمان بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي كارلوس لوبيز في الدقيقة 48.

بذلك، ارتفع رصيد الوحدة إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد عجمان عند 3 نقاط في المركز السادس وقبل الأخير.