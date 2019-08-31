شباب الأهلي دبي يقسو على الجزيرة في كأس الخليج العربي

حقق فريق شباب الأهلي دبي يوم السبت فوزًا كبيرًا على منافسه الجزيرة بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

جاء الشوط الأول متوسطًا من الجانبين، ولكن نجح شباب الأهلي دبي في التقدم بهدف عن طريق المولدوفي لوفانور هنريقو دي سوسا في الدقيقة 26.

فرض الأهلي دبي سيطرته تمامًا في الشوط الثاني، ونجح في إضافة 3 أهداف عن طريق محمد جمعة عيد والجنوب أفريقي ثولاني سيريرو لاعب الجزيرة بالخطأ في مرماه و أحمد عبد الله جشك في الدقائق 55 و58 و65.

بهذه النتيجة، ارتقى شباب الأهلي دبي لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن النصر، في حين تجمد رصيد الجزيرة عند 3 نقاط في المركز الرابع.

ويحمل فريق شباب الأهلي دبي لقب النسخة الأخيرة، وهو أكثر من توج بها في 4 مناسبات.