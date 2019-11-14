طُرد خليفة الحمادي خلال الشوط الأول لتسجل فيتنام هدف الفوز والمباراة الوحيد 1-صفر في مرمى ضيفتها الإمارات ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023، اليوم الخميس.

وحصل الحمادي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 37 إثر عرقلته أحد مهاجمي أصحاب الأرض وهو في وضع انفراد.

ونجح ”نوئين تيين لينه“ بتسجيل هدف المباراة الوحيد عبر تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحد.

وهذه الخسارة الثانية على التوالي للإمارات في 4 مباريات بعد انتصارين على ماليزيا وإندونيسيا.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022‎‎: