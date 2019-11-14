كل ما تريد معرفته عن مباراة فيتنام ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

يخوض منتخب الإمارات مواجهة خارج الديار أمام مضيفه فيتنام، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وأيضًا بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2023.

ويدخل المنتخب الإماراتي اللقاء باحثًا عن حسم الفوز في مواجهة مفاجآت فيتنام الذي يأمل أن يحصد الفوز على حساب الأبيض.

وترصد ”إرم نيوز“ في سطور التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن لقاء الإمارات ضد فيتنام:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الإمارات وفيتنام

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات على ملعب ”مي دينيه“ في فيتنام ويتسع لحضور 40 ألف مشجع.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض والكأس 5 بصوت المعلق هيكل الصغير ودبي الرياضية.

ترتيب المجموعة وتاريخ المواجهات

يحتل منتخب فيتنام المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات بعد فوزين وتعادل بفارق الأهداف عن تايلاند صاحب الصدارة، وسجل المنتخب الفيتنامي 4 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفوزين وهزيمة، وسجل الفريق 8 أهداف مقابل 3 أهداف استقبلها الأبيض.

وتقابل المنتخبان من قبل 6 مرات وكانت البداية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2002 وتعادلا دون أهداف ثم فاز المنتخب الإماراتي بثنائية دون رد في كأس آسيا 2007 وفي تصفيات مونديال 2010 فاز الأبيض ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0 ، 5-0.

وفاز الأبيض مرتين ذهابًا وإيابًا في تصفيات كأس آسيا 2015 بنتيجة 2-1 و5-0، ولم يعرف منتخب فيتنام طعم الفوز على الإمارات.

مارفيك جاهز بأوراق الأبيض

أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات، جاهزيته لخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز، مؤكدًا صعوبة اللقاء، خاصة أن منتخب فيتنام من الفرق الواعدة في قارة آسيا ولديه طموحات كبيرة في التصفيات.

وقال مارفيك: ”نحترم المنافس لكن نعمل دائمًا على التفوق عليه، وخلال المعسكر الإعدادي في تايلاند، شاهدنا بعض المباريات الأخيرة لمنتخب فيتنام، وشرحت للاعبين طريقة لعب الخصم“.

ويغيب عن المنتخب الإماراتي المهاجم القناص علي مبخوت للإيقاف وأحمد برمان وخليل إبراهيم للإصابة، ويعتمد الأبيض على تشكيلة تضم الحارس خالد عيسى وأمامه رباعي الدفاع خليفة الحمادي ومحمد العطاس وحمدان الكمالي والحسن صالح.

ويقود خط الوسط علي سالمين وعمر عبد الرحمن ”عموري“ وبندر الأحبابي بينما يقود الهجوم المخضرم أحمد خليل وخلفه خلفان مبارك وإسماعيل الحمادي.

مفاجأة فيتنام

يبحث منتخب فيتنام عن تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث من أجل توجيه ضربة قوية لفرص الأبيض الإماراتي في المنافسة ومحاولة خطف الصدارة حال تعثر تايلاند في مواجهة ماليزيا.

ويقود المنتخب الفيتنامي المدرب الكوري الجنوبي صاحب الـ 60 عامًا بارك هانج سيو الذي يشغل هذا المنصب منذ عامين، ويعتمد المنتخب الفيتنامي على أبرز لاعبيه نجوين كونج فونج مهاجم سانت ترويدين البلجيكي والمخضرم نجوين أنه دوك ولاعب الوسط نجوين ترونج هوانج مع مدافع هيرينفن الهولندي دوان فان هاو.

من جانبه، أكد أحمد عبد الحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن مواجهة الإمارات ضد فيتنام صعبة للغاية على الأبيض الذي يواجه انتقادات بسبب هزيمته الماضية أمام تايلاند.

وأوضح أن المنتخب الإماراتي لديه مواهب مميزة يستطيع فان مارفيك توظيفها مثل خلفان مبارك وعموري وخبرات أحمد خليل، مؤكدًا أن غياب علي مبخوت بلا شك ضربة موجعة لهجوم المنتخب الإماراتي خاصة في ظل حالة التألق التي يعيشها اللاعب.