الحكم الياباني إيدا جومبي يدير مباراة فيتنام ضد الإمارات

عيَّن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ طاقم تحكيم دوليًّا من اليابان لإدارة مباراة منتخب الإمارات مع نظيره منتخب فيتنام يوم الخميس المقبل باستاد ماي دينه بالعاصمة الفيتنامية هانوي ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

ويضم الطاقم التحكيمي كلًّا من إيدا جومبي ( ساحة ) ياجي أكاني ( مساعد أول ) كاراكامي ساتوشي ( مساعد ثان ) اركي يوسيكي (حكم رابع ) وعلاء عبدالقادر من العراق ( مقيم للحكام ) وأحمد شاهر من المالديف ( مراقباً للمباراة).

وحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، تُغادر مساء يوم غد على متن طائرة بعثة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم باتجاه العاصمة الفيتنامية هانوي استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام.

ويؤدي الأبيض غداً آخر حصصه التدريبية في بانكوك قبل السفر إلى هانوي تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون بمشاركة كافة اللاعبين الذين تم ضمهم للقائمة وهم : علي خصيف ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، خلفان مبارك ، عمر عبدالرحمن ، محمد العطاس ، عبدالله رمضان ، زايد العامري ( الجزيرة ) حمدان الكمالي ، محمد برغش ( الوحدة ) خالد عيسى ، محمد شاكر ، بندر الإحبابي ( العين ) عادل الحوسني ، الحسن صالح ( الشارقة ) وليد عباس ، يوسف جابر ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) جاسم يعقوب ، طارق أحمد ، حبيب الفردان ( النصر ) علي صالح ، علي سالمين ( الوصل) .

وواصل الجهاز الفني والإداري اجتماعاته اليومية مع اللاعبين من خلال محاضرات الفيديو لتحليل أداء المنتخب الفيتنامي في مبارياته الماضية بالتصفيات وكذلك عرض بعض الحالات الخاصة بمباريات منتخبنا خاصة المباراة الأخيرة أمام تايلند لمعالجة السلبيات وتلافيها في المباراة المقبلة، كما يحرص لاعبو منتخبنا على الجلوس مع بعضهم بشكل دائم من أجل تحفيز بعضهم بعضًا على تقديم مستوى رفيع يؤهلهم لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن للأبيض استمراره بالمنافسة على البطاقة المؤهلة إلى الدور الثاني .