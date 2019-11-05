قائمة منتخب الإمارات لمواجهة فيتنام في التصفيات الآسيوية المشتركة

أعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول، فان مارفيك قائمة الأبيض استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام يوم الـ14 من نوفمبر الجاري في العاصمة هانوي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وضمت القائمة حسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي 24 لاعبًا هم : علي خصيف ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، خلفان مبارك ، عمر عبدالرحمن ، محمد العطاس ، عبدالله رمضان ، زايد العامري ( الجزيرة ) حمدان الكمالي ، محمد برغش ( الوحدة ) خالد عيسى ، محمد شاكر ، بندر الإحبابي ( العين ) عادل الحوسني ، الحسن صالح ( الشارقة ) وليد عباس ، يوسف جابر ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) جاسم يعقوب ، طارق أحمد ، حبيب الفردان ( النصر ) علي صالح ، علي سالمين ( الوصل).

ويبدأ الأبيض تجمعه في دبي مساء يوم الجمعة بعد نهاية مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري الخليج العربي، استعدادًا للسفر إلى العاصمة التايلاندية بانكوك فجر السبت لإقامة معسكر خارجي لمدة أربعة أيام قبل التوجه إلى هانوي لخوض مباراة فيتنام .

قائمة منتخبنا الوطني لمباراة فيتنام يوم الـ14 من نوفمبر في هانوي ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/wu3MHQA5Nz — الأبيض الإماراتي ⚽️???????? (@uaent2019) November 5, 2019

وكان الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة فان مارفيك حرص على حضور مباريات دوري الخليج العربي لمتابعة مستوى اللاعبين المنضمين للقائمة والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لبعض الأندية والالتقاء بالأجهزة الفنية للتنسيق أكثر حول برامج اللاعبين الدوليين.

كما أنهى الجهاز الإداري ممثلًا بالدكتور حسن سهيل مشرف المنتخب وإسماعيل راشد مدير المنتخب الأمور الإدارية واللوجستية كافة في بانكوك وهانوي؛ مثل ملاعب التدريب ومقر الإقامة والمواصلات .

ويغيب عن صفوف منتخب الإمارات في مباراة فيتنام علي مبخوت لحصوله على إنذارين وأحمد برمان وخليل ابراهيم للإصابة، فيما شهدت القائمة عودة الظهير الأيسر لنادي شباب الأهلي يوسف جابر لصفوف المنتخب مجددًا بعد تألقه في مباريات دوري الخليج العربي، كذلك حبيب الفردان.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث بالمجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على ماليزيا بهدفين لهدف في كوالالمبور وعلى إندونيسيا بخماسية نظيفة بدبي، قبل أن يخسر مواجهته أمام تايلاند بالجولة الماضية بهدفين لهدف.