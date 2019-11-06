بني ياس يضع 3 محاور لحل أزمة التحكيم بدوري الخليج العربي ردًا على خطاب اتحاد الكرة

أعلن نادي بني ياس الإماراتي عن وصول رد اتحاد كرة القدم الإماراتي على شكوى النادي التي قدمها ضد عادل النقبي حكم مباراة بني ياس واتحاد كلباء بدوري الخليج العربي.

وبحسب نادي بني ياس فإن رد اتحاد الكرة تضمن عدة نقاط أبرزها أن لجنة الحكام حريصة علي تطوير الحكام من خلال التدريبات، وكذلك من خلال جلسات تقييم الأخطاء خلال المباريات، كما جاء في الخطاب أن اللجنة تعتمد آلية في تقييم قضاة الملاعب من خلال لقاء أسبوعي يتم خلاله مناقشة كافة الأخطاء.

وأن ما حدث في مباراة بني ياس سوف تتم مناقشته خلال الاجتماع الأسبوعي، وأكدت اللجنة أن لديها آلية أخرى في محاسبة الحكام على أخطاء المباريات.

كان نادي بني ياس قد تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم عادل النقبي، مطالبًا بتعيين حكام أجانب لمبارياته.

وفند نادي بني ياس مجددًا عدة نقاط ردًا على رد اتحاد الكرة، أنه ورغم تقييم الأخطاء بشكل أسبوعي وتوجيه قضاة الملاعب بضرورة تجنب تكرار الأخطاء، تكررت الأخطاء في كل أسبوع.

وتابع النادي :“ورد في الخطاب أن اللجنة تستعين بأفضل الخبرات على مستوى العالم لتقييم وتدريب حكامنا، ونحن نسأل من الذي يقيم هؤلاء الخبراء وكيف تكون المناقشة معهم في ظل وجود رئيس لجنة ليست له خبرة في المجال التحكيمي على الإطلاق؟ وهذا ليس تقليلًا من رئيس اللجنة على الإطلاق، فله كل الاحترام والتقدير كعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة“.

وأضاف بني ياس :“مع كامل الاحترام والتقدير لما ستقوم به لجنة الحكام، ما هي الفائدة التي سوف تعود على بني ياس من هذه الخطوات، بعد خسارة النادي للمباراة محل الشكوى أولًا، وقبلها خسارة خمس نقاط أخرى في مباراتي شباب الأهلي وخورفكان بأخطاء تحكيمية أيضًا“.

وأكد بني ياس على أن حل أي مشكلة يبدأ بشكل صحيح من الاعتراف بها، أما التقليل منها والتأكيد على أن الأمور تسير بشكل صحيح يفاقم من المشكلة ويضاعف من صعوبة حلها.

ووضع النادي الإماراتي ثلاث محاور لحل أزمة التحكيم بحسب البيان الذي نشرع على مواقعه الرسمية، هي الاستعانة بالخبرات التحكيمية الإدارية الكبيرة التي لها باع كبير عندما كانت تعمل في ميدان إدارة المباريات، وعندما انتقلت لإدارة اللجنة أو العمل بداخلها والأسماء كثيرة وحاضرة وابتعاد أعضاء مجلس الإدارة عن رئاسة اللجان، لاسيما أن وجود أعضاء المجلس في رئاسة اللجان أمر يتعارض مع دورهم الرئيسي في إدارة اللعبة ومحاسبة رؤساء اللجان على عملهم.

وشدد بني ياس على ضرورة الابتعاد عن تصوير الاستعانة بحكام أجانب على أنه كارثة، والاستعانة بهم إذا استلزم الأمر ذلك، كون الأمر طبيعيًا ويحدث في جميع دول العالم.