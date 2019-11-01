عموري: من المبكر الحديث عن المنافسة على لقب الدوري الإماراتي (فيديو)

أكد عمر عبدالرحمن ”عموري“ لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن المنافسة على لقب دوري الخليج العربي.

وقال عموري خلال تصريحات تلفزيونية عقب مباراة ناديه أمام العين في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي:“لم نلعب سوى مباريات ومن المبكر الحديث عن شكل المنافسة“.

وأضاف:“جميع الفرق لديها نفس الحظوظ“.

ووجّه عموري رسالة إلى جماهير ناديه السابق العين، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، قائلًا:“جمهور العين على رأسي وهم أصحاب فضل عليّ، ولا أستطيع أن أنكر ذلك، وأتوجه لهم بالشكر على كل شيء“.

وتابع:“ما حدث خلال اللقاء كان محاولة منهم لتشتيت تركيزي، ولكنني أعلم أنه عتاب أو لوم منهم بعد رحيلي، ومهما فعلت لن أُوفي جماهير العين حقهم، وأتمنى التوفيق لهم وللفريق بشكل عام خلال الفترة المقبلة“.

عموري : من المبكر الحديث عن الفرق المنافسة على اللقب#العين_الجزيره #الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/2BhGWup2Zp — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) November 1, 2019

وخيَّم التعادل السلبي على مواجهة العين والجزيرة في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولم يتمكن مهاجمو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم، لينتهي اللقاء دون أهداف بين العين والجزيرة.

وشهدت المباراة تعرض محمد شاكر مدافع العين للبطاقة الحمراء في الدقيقة 12، بعد تدخل خشن ضد علي مبخوت مهاجم الجزيرة.

ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

كما شهدت مباراة العين والجزيرة في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، رقمًا قياسيًا جديدًا لهذا الموسم.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة القمة بين العين والجزيرة 14423 ألف متفرج.

ومع الإعلان عن هذا العدد يكون ذلك الحضور الأكبر هذا الموسم.