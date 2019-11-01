مباراة العين والجزيرة تشهد رقمًا قياسيًا للحضور الجماهيري بالدوري الإماراتي هذا الموسم

مباراة العين والجزيرة تشهد رقمًا قياسيًا للحضور الجماهيري بالدوري الإماراتي هذا الموسم

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

شهدت مباراة العين والجزيرة في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، رقمًا قياسيًا جديدًا لهذا الموسم.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة القمة بين العين والجزيرة 14423 ألف متفرج.

مع الإعلان عن هذا العدد يكون ذلك الحضور الأكبر هذا الموسم.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة العين والجزيرة في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولم يتمكن مهاجمو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم، لينتهي اللقاء بدون أهداف بين العين والجزيرة.

وشهدت المباراة تعرض محمد شاكر مدافع العين للبطاقة الحمراء في الدقيقة 12، بعد تدخل خشن ضد علي مبخوت مهاجم الجزيرة.

ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

ويتصدر الشارقة ترتيب الدوري الإماراتي بـ16 نقطة.

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