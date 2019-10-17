سجل الشارقة المثالي يصطدم بالوصل في الدوري الإماراتي

جاءت بداية الشارقة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم لتؤكد أن حصده اللقب في مايو/ أيار لم يكن صدفة، وسيسعى للحفاظ على سجله المثالي عندما يواجه الوصل بعد غد السبت.

وفاجأ الشارقة الجميع عندما نال اللقب بقيادة مدربه المحلي عبد العزيز العنبري، وفي الموسم الحالي انتصر في جميع مبارياته الثلاث وآخرها عندما عوّض تأخره بهدف ليفوز 3-2 على العين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر الشارقة البطولة بتسع نقاط متقدمًا بنقطتين على شباب الأهلي دبي وعجمان.

وسيحاول حامل اللقب الحفاظ على سجله المثالي عندما يواجه الوصل المتعثر والذي يحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

ويوم السبت الماضي سحق الشارقة منافسه الوصل 4-صفر في مباراة في كأس رابطة المحترفين لكن مواجهتهما في الدوري ربما ستكون مختلفة.

وعلى الرغم من البداية الهزيلة أكد لورينتيو ريجيكامب مدرب الوصل بعد الهزيمة الثقيلة أنه لا يخشى إقالته.

وقال ”لست خائفًا وهذا عملي. الشارقة كان أفضل من الوصل وارتكبنا العديد من الأخطاء“.

وعلى الرغم من إنجاز الموسم الماضي فشل الشارقة في الفوز في المواجهتين على الوصل إذ تعادلا في الأولى قبل أن يخسر 3-2 في الثانية بهدف فابيو دي ليما في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم يفز الشارقة على الوصل في الدوري منذ انتصاره 2-1 في ديسمبر كانون الأول 2015.

* ثلاثي جديد

ويشهد استئناف الدوري ظهور ثلاثة مدربين جدد من بينهم الهولندي مارسيل كايزر الذي يستهل عودته إلى الجزيرة بمواجهة خورفكان بعد غد السبت.

ورحل كايزر عن الجزيرة العام الماضي لقيادة سبورتنج لشبونة البرتغالي لكنه عاد عقب إنهاء عقد مواطنه يورخن ستريبل يوم الجمعة الماضي.

ولم يخسر الجزيرة في تسع مباريات مع كايزر في الموسم الماضي إذ انتصر في خمس وتعادل في أربع مباريات.

وقال الجزيرة عبر حسابه على تويتر ”القدرات التدريبية العالية لمارسيل كايزر ودرايته بالبطولات المحلية والخارجية التي يشارك فيها الجزيرة ومعرفته الجيدة باللاعبين ستسهم بشكل إيجابي في تقديم الفريق مستويات مميزة“.

ويحتل الجزيرة المركز السابع بأربع نقاط متقدمًا بنقطة واحدة على خورفكان الوافد الجديد.

وأقال النصر المدرب البرازيلي كايو زاناردي واستعان بالكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بني ياس في الموسم الماضي.

وستكون بداية يورتشيتش ضد الوحدة صاحب المركز العاشر بأربع نقاط والذي يتقدم بثلاث نقاط على النصر.

ورحل الإيطالي فابيو فيفياني عن اتحاد كلباء بعدما خسر جميع مبارياته الثلاث حتى الآن ليستقر في قاع الترتيب.

وتعاقد اتحاد كلباء مع المدرب خورخي دا سيلفا القادم من أوروجواي والذي سبق له تدريب النصر السعودي في مناسبتين وقضى الموسم الماضي مع ديفنسور.

وقال دا سيلفا قبل مواجهة الفجيرة غدًا الجمعة إن اتحاد كلباء قادر على الانتفاض واحتلال مركز متقدم.

وأضاف ”اللاعبون مستعدون للعمل وسعيد بفكرهم وتقبلهم لطريقتي في الأيام الماضية، كنت أتمنى وجود اللاعبين الأجانب معنا في الفترة الماضية لكننا قادرون على تقديم مباراة كبيرة أمام الفجيرة“.

وتابع ”يجب أن نبدأ في حصد النقاط والتقدم في الترتيب“.

ولدى الفجيرة الذي يقوده الجزائري مجيد بوقرة ست نقاط من ثلاث مباريات يحتل بها المركز الخامس.

وسيحاول شباب الأهلي تجاوز تعادله في الجولة الماضية أمام الجزيرة عندما يواجه بني ياس بعد غد السبت فيما سيحاول العين تجاوز الهزيمة أمام الشارقة على حساب حتا.

ويلعب الظفرة ضد عجمان غدًا الجمعة.