10 أندية إماراتية تحصل على الرخصة الآسيوية

عقدت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية في رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعها الدوري مساء الإثنين الموافق 14 أكتوبر الجاري في مقر الرابطة في العاصمة أبوظبي، حيث تم خلال الاجتماع البت في قرارات الترخيص الآسيوي والخاص بدوري أبطال آسيا عن دورة الترخيص 2019-2020.

وبحسب موقع ”دوري الخليج العربي“ فبعد الاطلاع على ملفات الأندية المتقدمة لطلب الرخصة لدورة الترخيص 2019-2020، قررت اللجنة منح الترخيص الآسيوي للأندية التالية، بعد استيفائها جميع شروط ومتطلبات نظام تراخيص الأندية:

”شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، شركة العين لكرة القدم، شركة الجزيرة لكرة القدم، شركة عجمان لكرة القدم، شركة النصر لكرة القدم، شركة كلباء لكرة القدم، شركة الوصل لكرة القدم، شركة الشارقة لكرة القدم، شركة الوحدة لكرة القدم وشركة بني ياس لكرة القدم“.

وقررت اللجنة عدم منح الترخيص الآسيوي 2019-2020 لشركات كرة القدم التي لم تستوف المعايير المطلوبة في نظام تراخيص الأندية وهي: شركة الظفرة لكرة القدم، شركة الفجيرة لكرة القدم -المعيار المالي- شركة دبا لكرة القدم -المعيار القانوني-، ثم شركة الإمارات لكرة القدم وذلك لعدم استيفائها المعيارين القانوني والمالي.

وسيتم منح الأندية التي لم تحصل على الرخصة فرصة لاستئناف قرار اللجنة في فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان القرار.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد عملت على تعريف الأندية بمتطلبات الترخيص ومواعيد تقديم المستندات في البرنامج الإلكترونيCLAS التابع للاتحاد الآسيوي، كما قام فريق إدارة التراخيص بالرابطة بمراجعة وتقييم الملفات، وإعادة إرسال الملاحظات للأندية لتلافي وجود أي نواقص بما يسهم في ترخيص الأندية في الموعد المحدد ووفق القوانين والنظم المتبعة في هذا الخصوص.

الجدير بالذكر بأن موسم 2012-2013 شهد تطبيق أول دورة لتراخيص الأندية، وتعتبر دورة التراخيص الحالية هي الثامنة منذ تطبيق نظام التراخيص من قبل الاتحاد الآسيوي.