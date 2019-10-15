المنتخب الإماراتي يسقط أمام تايلاند في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 (فيديو)

تلقى منتخب الإمارات، خسارة أمام مضيفه تايلاند (1-2) اليوم الثلاثاء، على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

سجل تيراسيل دانجدا، الهدف الأول لتايلاند في الدقيقة (26)، وأضاف إيكانيت بونيا الهدف الثاني في الدقيقة (51)، فيما سجل هدف المنتخب الإماراتي علي مبخوت في الدقيقة (45+2).

وتصدر منتخب تايلاند، ترتيب المجموعة بـ7 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف أمام فيتنام، مقابل 6 نقاط للإمارات، و3 لماليزيا، ولا شيء لأندونيسيا.

وتقام الجولة الخامسة يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث تلتقي فيتنام مع الإمارات في هانوي، وماليزيا مع تايلاند في كوالالمبور.

قدم المنتخب الإماراتي، مباراة هي الأسوأ بين مبارياته الثلاث في التصفيات الآسيوية حتى الآن، وباستثناء الهدف الشرفي الذي سجله، برأسية قوية من هدافه التاريخي مبخوت، لم تكن هناك فرص حقيقية تذكر للفريق.

وأنقذت عارضة وقائم المنتخب الإماراتي، الفريق من خسارة تاريخية بالشوط الأول، بإنقاذ الحارس خالد عيسى من فرصتين حقيقيتين، في الوقت الذي تلقى فيه مبخوت إنذارًا سوف يبعده عن تشكيلة فريقه في المباراة المقبلة.