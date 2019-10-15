كل ما تريد معرفته عن مباراة تايلاند ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب الإمارات ضيفاً ثقيلاً على نظيره تايلاند ، اليوم الثلاثاء ، في الجولة الرابعة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بجانب تصفيات كأس الأمم الآسيوية عام 2023.

ويسعى منتخب الإمارات لاستكمال مسلسل انتصاراته مع مديره الفني الهولندي بيرت فان مارفيك بعد أن قدم بداية مميزة في مشواره مع الأبيض.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة تايلاند ضد الإمارات اليوم في تصفيات مونديال 2022:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب ”تامسات“ في تايلاند.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن والكأس 3 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على 11 مواجهة بين المنتخبين وحقق المنتخب الإماراتي الفوز في 6 لقاءات وفاز منتخب تايلاند في مباراتين فقط بينما تعادلا في 3 مواجهات.

بدأت اللقاءات في دورة الألعاب الآسيوية عام 1986 وفاز المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-1 ثم تغلب الأبيض الإماراتي في تصفيات كأس الأمم الآسيوية عام 1988 بثلاثية دون رد.

وفي تصفيات كأس العالم 1994 فاز المنتخب الإماراتي ذهاباً وإياباً ولكن المنتخب التايلاندي فاز بنتيجة 3-1 عام 2002 ، وفي تصفيات كأس العالم 2006 فاز الأبيض الإماراتي بهدف نظيف بينما فاز المنتخب التايلاندي بثلاثية دون رد.

وتعادل المنتخبان ودياً عام 2007 وفاز المنتخب الإماراتي في تصفيات مونديال 2018 بنتيجة 3-1 وتعادلا إياباً بهدف لكل منهما كما تعادلا بنفس النتيجة في كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت في شهر يناير الماضي.

ترتيب المنتخبين

يحتل منتخب الإمارات صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب ماليزيا وأندونيسيا.

ويحتل منتخب تايلاند المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن فيتنام ثم منتخب ماليزيا صاحب المركز الرابع برصيد 3 نقاط ويقبع منتخب أندونيسيا في المركز الأخير بلا نقاط.

أسلوب فان مارفيك.. وأسلحة الإمارات

يحشد منتخب الإمارات أسلحته من أجل الفوز بمباراة تايلاند وحصد العلامة الكاملة للاقتراب من التأهل للمرحلة القادمة بالتصفيات خاصة أن فان مارفيك قدم بداية جيدة مع الأبيض.

وأكد فان مارفيك في المؤتمر الصحفي قبل لقاء تايلاند أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة أن منتخب تايلاند تطور كثيراً في المرحلة الماضية كما أن هطول الأمطار يبدو عاملاً مؤثراً أيضاً يخشاه في المباراة لكنه واثق في قدرات لاعبيه.

ومن المرجح أن تشهد تشكيلة المنتخب الإماراتي ثباتاً وتغييرات في أضيق الحدود عن لقاء أندونيسا ، وتضم على الأرجح الحارس خالد عيسى وأمامه رباعي الدفاع وليد عباس ومحمد برغش ومحمد العطاس وخليفة الحمادي بينما يقود خط الوسط ثنائي الارتكاز علي سالمين وأحمد برمان وأمامهما صانع الألعاب عمر عبد الرحمن عموري وفي خط الهجوم جاسم يعقوب وعلي صالح وعلي مبخوت فرس الرهان والهداف المتألق.

أحلام تايلاند

يرسم المنتخب التايلاندي أحلاماً كبيرة في مواجهة الإمارات من أجل تحقيق الفوز والانفراد بصدارة ترتيب المجموعة وهو ما يخطط له المدرب الياباني أكيرا أنيشيتو المدير الفني لمنتخب تايلاند الذي أكد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن المنتخب الإماراتي كبير وعريق ويضم بين صفوفه نخبة من اللاعبين الكبار أصحاب البصمة المميزة في الكرة الآسيوية.

وأشاد مدرب تايلاند تحديداً بقوة الهجوم الإماراتي في وجود علي مبخوت الذي وصفه بالهداف القدير والذي يعيش حالة من التألق مؤكداً أنه سيحاول إيقاف مبخوت ورفاقه.

ويعتمد منتخب تايلاند على خبرات قائده وحارس مرماه سيواراك تيدسينجينون صاحب الـ35 عاماً بجانب الظهير الأيسر تيراثون بونماثون الذي يلعب في الدوري الياباني والصاعد الموهوب إيكانيت بانيا والمهاجم الصاعد أيضاً سوباتشاي جايديد.

وقال أيمن الرمادي، مدرب عجمان الإماراتي ، ل“إرم نيوز“ إن المنتخب الإماراتي يتطور بشكل رائع في المرحلة الماضية مع المدرب فان مارفيك وهو أمر ليس غريباً لأن فان مارفيك خبير في كرة القدم وساهم في تحقيق نجاحات مميزة في عدة تجارب آخرها مع المنتخب السعودي.

وأشار إلى أن المنتخب الإماراتي عليه الحذر من هطول الأمطار وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء وبالتالي يجب التدرب على هذا السيناريو واستخدام الكرات العالية والطولية بشكل مميز وعدم ترك المساحات للفريق التايلاندي الذي يتميز بالسرعات.